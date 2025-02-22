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Трамп заявил, что его рейтинг одобрения достиг наивысшего уровня - РИА Новости, 22.02.2025
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22:57 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/tramp-2001050814.html
Трамп заявил, что его рейтинг одобрения достиг наивысшего уровня
Трамп заявил, что его рейтинг одобрения достиг наивысшего уровня - РИА Новости, 22.02.2025
Трамп заявил, что его рейтинг одобрения достиг наивысшего уровня
Президент США Дональд Трамп заявил, что его рейтинг одобрения достиг наивысшего уровня среди всех республиканских президентов за всю историю страны. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T22:57:00+03:00
2025-02-22T22:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его рейтинг одобрения достиг наивысшего уровня среди всех республиканских президентов за всю историю страны. “Мы должны делать что-то правильно, потому что у нас самые высокие рейтинги, которые у меня когда-либо были и которые когда-либо имел республиканский президент”, – сказал Трамп, выступая на проходящей в Вашингтоне конференции консерваторов (CPAC). По его словам, согласно недавнему опросу Rasmussen, его рейтинг составляет 56%, аналогичный показатель у Insider Advantage, а в исследовании RMG Research – 57%. “У нас есть много опросов, где цифры достигают середины 60%, а один показывает даже 71%”, – отметил Трамп. Кроме того, он привел данные опроса YouGov, согласно которому 70% американцев считают, что его администрация "выполняет обещания" и делает "правильные шаги".
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что его рейтинг одобрения достиг наивысшего уровня

Трамп: мой рейтинг одобрения стал рекордным среди республиканских президентов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его рейтинг одобрения достиг наивысшего уровня среди всех республиканских президентов за всю историю страны.
«
“Мы должны делать что-то правильно, потому что у нас самые высокие рейтинги, которые у меня когда-либо были и которые когда-либо имел республиканский президент”, – сказал Трамп, выступая на проходящей в Вашингтоне конференции консерваторов (CPAC).
По его словам, согласно недавнему опросу Rasmussen, его рейтинг составляет 56%, аналогичный показатель у Insider Advantage, а в исследовании RMG Research – 57%.
“У нас есть много опросов, где цифры достигают середины 60%, а один показывает даже 71%”, – отметил Трамп.
Кроме того, он привел данные опроса YouGov, согласно которому 70% американцев считают, что его администрация "выполняет обещания" и делает "правильные шаги".
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