https://ria.ru/20250222/tatarstan-2000949236.html
В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников
В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 22.02.2025
В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T07:03:00+03:00
2025-02-22T07:03:00+03:00
2025-02-22T07:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Татарстане объявили опасность атаки беспилотников