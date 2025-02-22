"Так можно всех оскорбить". Как не ошибиться на Родительскую субботу
У православных наступила Вселенская родительская суббота
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБогослужение в храме Сергия Радонежского Высоко-Петровского монастыря в Москве
Богослужение в храме Сергия Радонежского Высоко-Петровского монастыря в Москве
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Для православных наступила Вселенская родительская суббота — один из дней, когда в храмах проходят особые богослужения. Верующие же усердно молятся об усопших. Нередко вокруг этого разгораются споры. О том, как правильно подавать записку и ставить свечку, — в материале РИА Новости.
Всего несколько раз в году
До Великого поста всего десять дней. Православные готовятся к долгому говению, чтобы затем духовно очищенными встретить Пасху.
Воскресение Христово — праздник света, знаменующий победу Иисуса над смертью. Поэтому в предстоящие 40 дней верующие стараются как можно чаще бывать в храме и не пропускать богослужения. Они особенные — иногда их даже называют "самыми радостными" в церковном календаре.
Но вот парадокс: в предпасхальные недели на службах постоянно звучит слово "смерть". Чему же радоваться? Дело в особом отношении христиан к усопшим. Согласно вероучению, связь между ними и живущими на земле не прекращается.
А общение возможно посредством молитвы. Поэтому умерших стараются поминать как в частном порядке — дома, так и на Божественной литургии. Более того, для помина в православии есть специальный день — суббота.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя
Прихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя
Выбор неслучаен. Во-первых, четвертая заповедь, данная Богом пророку Моисею, гласит: "Помни день субботний. Шесть дней работай, а день седьмой — Господу твоему". Во-вторых, в Евангелии сказано, что Христос был распят "накануне дня субботнего".
Кроме того, до воскресения Иисус находился телом на земле, а душой в аду, откуда вывел в рай всех ветхозаветных праведников.
Особые дни
Оказывается, и этого недостаточно. Церковь неизменно подчеркивает важность молитвы о почивших родных и близких. А потому в уставе выделено еще несколько особых дней для этого. Они называются родительскими.
В молитвенном обращении живые просят Бога упокоить души "всех от века почивших". По существу, объясняют священники, это отпевание неотпетых. Вспоминают тех, кто скончался внезапно — на войне, от несчастного случая или скорой болезни — или же пропал без вести.
Троицкая родительская суббота
А также тех, над кем перед кончиной не совершили должных обрядов — причастия, соборования.
Пожалуй, наиболее точно смысл родительских суббот передает греческое название — "парастас". В переводе это "ходатайство, предстояние" — иными словами, заупокойная служба. Каноны не указывают их точное число. В каждой поместной церкви — по-своему.
Основных две: Мясопустная (она же Вселенская) и Троицкая. В этом году — 22 февраля и 7 июня.
Кроме того, есть родительские субботы второй, третьей и четвертой седмиц Великого поста (15, 22 и 29 марта в 2025-м). А также Радоница и Дмитриевская (29 апреля и 1 ноября).
Мясопустная — потому, что выпадает на последнюю неделю перед Великим постом, когда мясную пищу уже не употребляют. В народе эта Родительская суббота известна как Масленичная.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля
Верующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля
Словом и делом
По давней традиции в такие дни посещают кладбище. Некоторые приглашают священника — отслужить панихиду. Или молятся самостоятельно. Главное, к чему всегда призывает духовенство, — не впадать в суеверия.
Так, с советских времен пошел обычай оставлять на погосте еду. К христианству это не имеет никакого отношения. Правильнее принести продукты в храм и положить возле кануна — большого четырехугольного подсвечника. Их потом раздадут нуждающимся.
Ведь, помимо молитв за умерших, важны и добрые дела в память о них. Это куда лучше поминок в формате застолий.
Сюда же, на канун, следует ставить свечи за упокой души. Порой свечи делят на "поминальные" и "непоминальные". Это заблуждение. Как и "особые требования" к их высоте и толщине. Важно, чтобы зажжение сопровождалось искренней молитвой.
Верующая держит свечу во время службы
Количество или качество
Не стоит впадать и в другую крайность — переусердствовать, заказывая поминовение в храме. Часто при этом руководствуются правилом: "Чем больше пожертвую, тем больше получу".
Человек дает священнику деньги и спокойно уходит. Мол, "без меня разберутся". Так нельзя, объясняет духовенство. И батюшку это оскорбит, и прихожанина охарактеризует не с лучшей стороны.
Та же проблема — с записками за упокой. Вписывать всех — грубая ошибка. В Русской церкви категорически не поминают сознательных самоубийц. И это правило действует не только в родительские субботы.
Исключение — психически больные. Такие случаи рассматривает специальная епархиальная комиссия. И обычно разрешает поминать.
Прежде всего, подчеркивают священнослужители, не забывайте: любая Родительская суббота — напоминание о нерушимой связи живых и усопших. Поэтому искренняя молитва — даже своими словами — куда важнее количества поставленных свечей и поданных записок.