https://ria.ru/20250222/subbota-2000834538.html

"Так можно всех оскорбить". Как не ошибиться на Родительскую субботу

"Так можно всех оскорбить". Как не ошибиться на Родительскую субботу - РИА Новости, 22.02.2025

"Так можно всех оскорбить". Как не ошибиться на Родительскую субботу

Для православных наступила Вселенская родительская суббота — один из дней, когда в храмах проходят особые богослужения. Верующие же усердно молятся об усопших... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T08:00:00+03:00

2025-02-22T08:00:00+03:00

2025-02-22T08:01:00+03:00

религия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Для православных наступила Вселенская родительская суббота — один из дней, когда в храмах проходят особые богослужения. Верующие же усердно молятся об усопших. Нередко вокруг этого разгораются споры. О том, как правильно подавать записку и ставить свечку, — в материале РИА Новости.Всего несколько раз в годуДо Великого поста всего десять дней. Православные готовятся к долгому говению, чтобы затем духовно очищенными встретить Пасху.Воскресение Христово — праздник света, знаменующий победу Иисуса над смертью. Поэтому в предстоящие 40 дней верующие стараются как можно чаще бывать в храме и не пропускать богослужения. Они особенные — иногда их даже называют "самыми радостными" в церковном календаре.Но вот парадокс: в предпасхальные недели на службах постоянно звучит слово "смерть". Чему же радоваться? Дело в особом отношении христиан к усопшим. Согласно вероучению, связь между ними и живущими на земле не прекращается.А общение возможно посредством молитвы. Поэтому умерших стараются поминать как в частном порядке — дома, так и на Божественной литургии. Более того, для помина в православии есть специальный день — суббота.Выбор неслучаен. Во-первых, четвертая заповедь, данная Богом пророку Моисею, гласит: "Помни день субботний. Шесть дней работай, а день седьмой — Господу твоему". Во-вторых, в Евангелии сказано, что Христос был распят "накануне дня субботнего".Кроме того, до воскресения Иисус находился телом на земле, а душой в аду, откуда вывел в рай всех ветхозаветных праведников.Особые дниОказывается, и этого недостаточно. Церковь неизменно подчеркивает важность молитвы о почивших родных и близких. А потому в уставе выделено еще несколько особых дней для этого. Они называются родительскими.В молитвенном обращении живые просят Бога упокоить души "всех от века почивших". По существу, объясняют священники, это отпевание неотпетых. Вспоминают тех, кто скончался внезапно — на войне, от несчастного случая или скорой болезни — или же пропал без вести.А также тех, над кем перед кончиной не совершили должных обрядов — причастия, соборования.Пожалуй, наиболее точно смысл родительских суббот передает греческое название — "парастас". В переводе это "ходатайство, предстояние" — иными словами, заупокойная служба. Каноны не указывают их точное число. В каждой поместной церкви — по-своему.Основных две: Мясопустная (она же Вселенская) и Троицкая. В этом году — 22 февраля и 7 июня.Кроме того, есть родительские субботы второй, третьей и четвертой седмиц Великого поста (15, 22 и 29 марта в 2025-м). А также Радоница и Дмитриевская (29 апреля и 1 ноября).Мясопустная — потому, что выпадает на последнюю неделю перед Великим постом, когда мясную пищу уже не употребляют. В народе эта Родительская суббота известна как Масленичная.Словом и деломПо давней традиции в такие дни посещают кладбище. Некоторые приглашают священника — отслужить панихиду. Или молятся самостоятельно. Главное, к чему всегда призывает духовенство, — не впадать в суеверия.Так, с советских времен пошел обычай оставлять на погосте еду. К христианству это не имеет никакого отношения. Правильнее принести продукты в храм и положить возле кануна — большого четырехугольного подсвечника. Их потом раздадут нуждающимся.Ведь, помимо молитв за умерших, важны и добрые дела в память о них. Это куда лучше поминок в формате застолий.Сюда же, на канун, следует ставить свечи за упокой души. Порой свечи делят на "поминальные" и "непоминальные". Это заблуждение. Как и "особые требования" к их высоте и толщине. Важно, чтобы зажжение сопровождалось искренней молитвой.Количество или качествоНе стоит впадать и в другую крайность — переусердствовать, заказывая поминовение в храме. Часто при этом руководствуются правилом: "Чем больше пожертвую, тем больше получу".Человек дает священнику деньги и спокойно уходит. Мол, "без меня разберутся". Так нельзя, объясняет духовенство. И батюшку это оскорбит, и прихожанина охарактеризует не с лучшей стороны.Та же проблема — с записками за упокой. Вписывать всех — грубая ошибка. В Русской церкви категорически не поминают сознательных самоубийц. И это правило действует не только в родительские субботы.Исключение — психически больные. Такие случаи рассматривает специальная епархиальная комиссия. И обычно разрешает поминать.Прежде всего, подчеркивают священнослужители, не забывайте: любая Родительская суббота — напоминание о нерушимой связи живых и усопших. Поэтому искренняя молитва — даже своими словами — куда важнее количества поставленных свечей и поданных записок.

https://ria.ru/20250118/kreschenie-1994227731.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

аналитика - религия и мировоззрение