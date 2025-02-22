"И это благодарность": на Украине решили нанести "жестокий удар" по США
Журналист Боуз заявил об отказе украинцев от американской еды
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинцы отказываются от американской еды, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
К публикации он прикрепил видеоролик из украинской закусочной, где девушка зачеркнула в меню название пиццы "Америка" и вместе него приклеила новое: "Великобритания".
© Фото : Чей Боуз/XСкриншот публикации журналиста Чея Боуза
Скриншот публикации журналиста Чея Боуза
© Фото : Чей Боуз/X
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© Чей Боуз/XСкриншот публикации журналиста Чея Боуза
Скриншот публикации журналиста Чея Боуза
© Чей Боуз/X
2 из 2
Скриншот публикации журналиста Чея Боуза
© Фото : Чей Боуз/X
1 из 2
Скриншот публикации журналиста Чея Боуза
© Чей Боуз/X
2 из 2
"В Киеве украинцы убирают "американскую" пиццу из меню и бойкотируют американскую еду. "Американская пицца" заменена на "Великобританию". Это уровень благодарности за 300 миллиардов долларов помощи", — написал Боуз.
Президент США Дональд Трамп в последние дни сделал серию разгромных заявлений в адрес Зеленского. Глава Белого дома назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".