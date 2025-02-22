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"И это благодарность": на Украине решили нанести "жестокий удар" по США - РИА Новости, 22.02.2025
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19:25 22.02.2025 (обновлено: 22:09 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/ssha-2001031915.html
"И это благодарность": на Украине решили нанести "жестокий удар" по США
"И это благодарность": на Украине решили нанести "жестокий удар" по США - РИА Новости, 22.02.2025
"И это благодарность": на Украине решили нанести "жестокий удар" по США
Украинцы отказываются от американской еды, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T19:25:00+03:00
2025-02-22T22:09:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинцы отказываются от американской еды, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.К публикации он прикрепил видеоролик из украинской закусочной, где девушка зачеркнула в меню название пиццы "Америка" и вместе него приклеила новое: "Великобритания"."В Киеве украинцы убирают "американскую" пиццу из меню и бойкотируют американскую еду. "Американская пицца" заменена на "Великобританию". Это уровень благодарности за 300 миллиардов долларов помощи", — написал Боуз.Президент США Дональд Трамп в последние дни сделал серию разгромных заявлений в адрес Зеленского. Глава Белого дома назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп
"И это благодарность": на Украине решили нанести "жестокий удар" по США

Журналист Боуз заявил об отказе украинцев от американской еды

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинцы отказываются от американской еды, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
К публикации он прикрепил видеоролик из украинской закусочной, где девушка зачеркнула в меню название пиццы "Америка" и вместе него приклеила новое: "Великобритания".
© Фото : Чей Боуз/XСкриншот публикации журналиста Чея Боуза
Скриншот публикации журналиста Чея Боуза
Скриншот публикации журналиста Чея Боуза
© Фото : Чей Боуз/X
1 из 2
© Чей Боуз/XСкриншот публикации журналиста Чея Боуза
Скриншот публикации журналиста Чея Боуза
Скриншот публикации журналиста Чея Боуза
© Чей Боуз/X
2 из 2
Скриншот публикации журналиста Чея Боуза
© Фото : Чей Боуз/X
1 из 2
Скриншот публикации журналиста Чея Боуза
© Чей Боуз/X
2 из 2
Киеве украинцы убирают "американскую" пиццу из меню и бойкотируют американскую еду. "Американская пицца" заменена на "Великобританию". Это уровень благодарности за 300 миллиардов долларов помощи", — написал Боуз.
Президент США Дональд Трамп в последние дни сделал серию разгромных заявлений в адрес Зеленского. Глава Белого дома назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".
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