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"И это благодарность": на Украине решили нанести "жестокий удар" по США

"И это благодарность": на Украине решили нанести "жестокий удар" по США - РИА Новости, 22.02.2025

"И это благодарность": на Украине решили нанести "жестокий удар" по США

Украинцы отказываются от американской еды, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T19:25:00+03:00

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2025-02-22T22:09:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинцы отказываются от американской еды, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.К публикации он прикрепил видеоролик из украинской закусочной, где девушка зачеркнула в меню название пиццы "Америка" и вместе него приклеила новое: "Великобритания"."В Киеве украинцы убирают "американскую" пиццу из меню и бойкотируют американскую еду. "Американская пицца" заменена на "Великобританию". Это уровень благодарности за 300 миллиардов долларов помощи", — написал Боуз.Президент США Дональд Трамп в последние дни сделал серию разгромных заявлений в адрес Зеленского. Глава Белого дома назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".

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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп