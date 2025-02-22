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"Он расстроен": в США признали неприятную правду о Зеленском

"Он расстроен": в США признали неприятную правду о Зеленском - РИА Новости, 22.02.2025

"Он расстроен": в США признали неприятную правду о Зеленском

Владимир Зеленский расстраивается из-за того, что его не приглашают на переговоры, хотя он их сам не хотел, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T17:07:00+03:00

2025-02-22T17:07:00+03:00

2025-02-22T18:16:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский расстраивается из-за того, что его не приглашают на переговоры, хотя он их сам не хотел, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X."Зеленский расстроен, что его не пригласили за стол переговоров. Но он сам принял закон, запрещающий переговоры с россиянами", — написал он.На протяжении всего украинского конфликта Россия не раз предлагала провести переговоры, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что присутствие Зеленского не так важно на встречах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что главу киевского режима не пригласили на встречу, потому что он очень плохо проявил себя в роли переговорщика.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250222/zelenskaya-2001004945.html

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