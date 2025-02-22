https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2001042209.html

Спецоперация, 22 февраля: ВС России освободили Новолюбовку в ЛНР

Спецоперация, 22 февраля: ВС России освободили Новолюбовку в ЛНР - РИА Новости, 22.02.2025

Спецоперация, 22 февраля: ВС России освободили Новолюбовку в ЛНР

Подразделения группировки войск "Запад" своими решительными действиями освободили населенный пункт Новолюбовка в Луганской Народной Республике, говорится в... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T21:14:00+03:00

2025-02-22T21:14:00+03:00

2025-02-22T21:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровск

киев

сергей лебедев

валерий герасимов

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости/Прайм. Подразделения группировки войск "Запад" своими решительными действиями освободили населенный пункт Новолюбовка в Луганской Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ. Кроме того, "Запад" и другие российские группировки нанесли поражение украинским формированиям, а также представителям "Иностранного легиона", заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 1080 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, БМП, два бронетранспортёра, в том числе М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro, и 22 артиллерийских орудия. Также были уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотников и подготовки операторов дронов, складам боеприпасов и горючего ВСУ, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины. Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, два РСЗО HIMARS производства США и 58 беспилотников самолетного типа. Также в Минобороны сообщили в субботу, что начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск "Южная" в зоне спецоперации. Он заслушал доклад командующего группировкой Александра Санчика и командующих объединениями о сложившейся обстановке, а также дал указания на дальнейшие действия. Отражены контратаки в Курской областиКак следует из отдельной сводки по ситуации в курском приграничье, подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям 20 украинских бригад и трёх полков, а также отразили три контратаки. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах девяти населённых пунктов Курской области, а также семи населённых пунктов в Сумской области Украины. За сутки на курском направлении были уничтожены более 190 боевиков ВСУ, три танка, шесть БМП, четыре бронетранспортёра, 15 боевых бронированных машин, артиллерийское орудие, три миномёта, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов. Всего за время боевых действий на Курском направлении потери противника достигли 62650 военнослужащих. "Джихад-машины"Подразделения из Чечни, находящиеся в зоне СВО, получили партию "Джихад-машин" и FPV-дроны, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Технику бойцам предоставил начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни, куратор Российского университета спецназа имени Владимира Путина Адам Кадыров совместно с Минпромторгом РФ, а также Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию". Превратится в буферную зонуУкраинское издание NV со ссылкой на источники сообщило о том, что в пятницу Киев получил от американских партнеров новую версию соглашения по использованию природных ископаемых Украины. Новая версия, по данным издания, оказалась "на порядок жестче, чем первый вариант, который привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент", теперь США требуют от Киева стопроцентный контроль над будущим фондом. При этом газета New York Post со ссылкой на документ сообщила, что новая версия соглашения предусматривает передачу половины доходов от портов и другой инфраструктуры. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США 24 февраля представят Генассамблее свою версию резолюции по завершению конфликта. Как следует из документа в распоряжении РИА Новости, США отказались быть соавтором проекта антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине, предложили свою, нейтральную, без обвинения РФ в начале конфликта на Украине. Агентство Блумберг сообщило, что США пытаются заблокировать украинскую резолюцию по урегулированию конфликта. Также агентство Рейтер со ссылкой на источники информировало, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам подняли вопрос возможного прекращения доступа страны к системе спутникового интернета Starlink, которую ВСУ используют для координации на фронте. Президент США Дональд Трамп в субботу выразил мнение, что главе РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому нужно встретиться. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, что Украина не станет членом НАТО, а то, что от неё останется по итогам конфликта, снова превратится в буферную зону между Россией и Североатлантическим альянсом. Причём венгры будут решать, войдёт ли эта территория в Евросоюз, отметил он. Начнут работуУкраина со следующей недели начнет активную работу по заключению соглашения по полезным ископаемым с США, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в ночь на субботу были поражены военные склады ВСУ в Днепропетровске, наблюдалась вторичная детонация. Также информаторы Лебедева сообщили о "прилете" в пригороде Днепропетровска, однако точных данных о пораженной цели пока нет. Кроме того, по его словам, взрывы прогремели в ночь на субботу на нескольких военных объектах в Киеве и пригороде, в том числе на аэродроме и на заводе "Практика", где бронируются различные автомобили.

https://ria.ru/20250222/ukraine-2001038570.html

https://ria.ru/20250222/vsu-2001034652.html

https://ria.ru/20250222/prestupleniya-2000948867.html

https://ria.ru/20250222/ukraina-2001037996.html

https://ria.ru/20250222/ukraina-2001005909.html

https://ria.ru/20250222/ssha-2000999038.html

https://ria.ru/20250222/tramp-2001028764.html

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