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Бойцы "Центра" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 22.02.2025
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12:21 22.02.2025 (обновлено: 12:26 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000976634.html
Бойцы "Центра" улучшили тактическое положение
Бойцы "Центра" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 22.02.2025
Бойцы "Центра" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 375 военнослужащих и четыре боевые бронемашины,... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T12:21:00+03:00
2025-02-22T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 375 военнослужащих и четыре боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике десяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Димитров, Красноармейск, Удачное, Успеновка, Новоандреевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. "Противник потерял свыше 375 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro, пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Центра" улучшили тактическое положение

ВС: Киев потерял 375 боевиков и 4 бронемашины в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащие РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 375 военнослужащих и четыре боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике десяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Димитров, Красноармейск, Удачное, Успеновка, Новоандреевка и Андреевка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял свыше 375 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro, пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - говорится в сообщении.
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