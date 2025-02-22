https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000976634.html

Бойцы "Центра" улучшили тактическое положение

Бойцы "Центра" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 22.02.2025

Бойцы "Центра" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 375 военнослужащих и четыре боевые бронемашины,... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T12:21:00+03:00

2025-02-22T12:21:00+03:00

2025-02-22T12:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 375 военнослужащих и четыре боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике десяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Димитров, Красноармейск, Удачное, Успеновка, Новоандреевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. "Противник потерял свыше 375 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro, пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

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Ольга Фомченкова

красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность