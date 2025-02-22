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ВСУ потеряли до 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 22.02.2025
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ВСУ потеряли до 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 22.02.2025
ВСУ потеряли до 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
Украинские подразделения потеряли в зоне ответственности группировки российских войск "Днепр" до 75 военных и четыре станции радиоэлектронной борьбы, сообщил... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T05:09:00+03:00
2025-02-22T05:09:00+03:00
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли в зоне ответственности группировки российских войск "Днепр" до 75 военных и четыре станции радиоэлектронной борьбы, сообщил журналистам начальник пресс-центра "Днепра" Роман Кодрян. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой, территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Антоновки, Новоандреевки и Каменского. ВСУ потеряли до 75 человек личного состава и семь автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы", - сказал Кодрян.
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

ВСУ потеряли до 75 военных и станции РЭБ в зоне ответственности группы Днепр

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" 25
Боевая работа расчета РСЗО Град 25 - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Град" 25. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли в зоне ответственности группировки российских войск "Днепр" до 75 военных и четыре станции радиоэлектронной борьбы, сообщил журналистам начальник пресс-центра "Днепра" Роман Кодрян.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой, территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Антоновки, Новоандреевки и Каменского. ВСУ потеряли до 75 человек личного состава и семь автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы", - сказал Кодрян.
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