https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000945276.html

ВСУ потеряли до 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

ВСУ потеряли до 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 22.02.2025

ВСУ потеряли до 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

Украинские подразделения потеряли в зоне ответственности группировки российских войск "Днепр" до 75 военных и четыре станции радиоэлектронной борьбы, сообщил... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T05:09:00+03:00

2025-02-22T05:09:00+03:00

2025-02-22T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли в зоне ответственности группировки российских войск "Днепр" до 75 военных и четыре станции радиоэлектронной борьбы, сообщил журналистам начальник пресс-центра "Днепра" Роман Кодрян. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой, территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Антоновки, Новоандреевки и Каменского. ВСУ потеряли до 75 человек личного состава и семь автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы", - сказал Кодрян.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность