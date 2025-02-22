https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000945276.html
ВСУ потеряли до 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 22.02.2025
ВСУ потеряли до 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
Украинские подразделения потеряли в зоне ответственности группировки российских войск "Днепр" до 75 военных и четыре станции радиоэлектронной борьбы, сообщил... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T05:09:00+03:00
2025-02-22T05:09:00+03:00
2025-02-22T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли в зоне ответственности группировки российских войск "Днепр" до 75 военных и четыре станции радиоэлектронной борьбы, сообщил журналистам начальник пресс-центра "Днепра" Роман Кодрян. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой, территориальной обороны в районах Малой Токмачки, Антоновки, Новоандреевки и Каменского. ВСУ потеряли до 75 человек личного состава и семь автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы", - сказал Кодрян.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 75 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 75 военных и станции РЭБ в зоне ответственности группы Днепр