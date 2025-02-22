https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000369786.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.02.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.02.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.02.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T17:52:00+03:00

2025-02-22T17:52:00+03:00

2025-02-22T17:52:00+03:00

инфографика

спецоперация

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 22 февраля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили населенный пункт Новолюбовка в ЛНР. Кроме того, поразили 157 района скопления живой силы и техники противника, а также объекты военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 58 дронов, две управляемые авиационных бомб "Hammer", два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены три контратаки противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более более 190 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 656 самолета, 283 вертолета, 44 190 беспилотников, 596 зенитных ракетных комплекса, 21 698 танков и других бронемашин, 1521 реактивная система залпового огня, 21 948 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 033 единицы автомобильной техники.

украина

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

спецоперация, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, инфографика