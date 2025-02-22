https://ria.ru/20250222/spektakl-2000938504.html

Театр Табакова представит спектакль о добровольце СВО

Театр Табакова представит спектакль о добровольце СВО - РИА Новости, 22.02.2025

Театр Табакова представит спектакль о добровольце СВО

Московский театр Олега Табакова представит премьеру спектакля о добровольце специальной военной операции "Позывной Тишина" на Другой сцене 22 и 23 февраля,... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T01:23:00+03:00

2025-02-22T01:23:00+03:00

2025-02-22T01:23:00+03:00

культура

культура

театр-студия олега табакова

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Московский театр Олега Табакова представит премьеру спектакля о добровольце специальной военной операции "Позывной Тишина" на Другой сцене 22 и 23 февраля, сообщили в театре "Современник". Постановка основана на реальных событиях из жизни Артёма, который добровольно ушёл на спецоперацию. В основу авторской концепции Олега Антонова легли рассказы участника-добровольца специальной военной операции. Главную роль в спектакле исполнит артист "Современника" Николай Клямчук. Режиссёром выступил Севастьян Смышников. Постановка спектакля "Позывной Тишина" осуществляется в рамках проекта "СВОи. Непридуманные истории", реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

https://ria.ru/20240622/kontsert-spektakl-1954795155.html

https://ria.ru/20250221/festival-2000672492.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

культура, театр-студия олега табакова