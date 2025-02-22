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Театр Табакова представит спектакль о добровольце СВО - РИА Новости, 22.02.2025
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Культура
 
01:23 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/spektakl-2000938504.html
Театр Табакова представит спектакль о добровольце СВО
Театр Табакова представит спектакль о добровольце СВО - РИА Новости, 22.02.2025
Театр Табакова представит спектакль о добровольце СВО
Московский театр Олега Табакова представит премьеру спектакля о добровольце специальной военной операции "Позывной Тишина" на Другой сцене 22 и 23 февраля,... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T01:23:00+03:00
2025-02-22T01:23:00+03:00
культура
культура
театр-студия олега табакова
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Московский театр Олега Табакова представит премьеру спектакля о добровольце специальной военной операции "Позывной Тишина" на Другой сцене 22 и 23 февраля, сообщили в театре "Современник". Постановка основана на реальных событиях из жизни Артёма, который добровольно ушёл на спецоперацию. В основу авторской концепции Олега Антонова легли рассказы участника-добровольца специальной военной операции. Главную роль в спектакле исполнит артист "Современника" Николай Клямчук. Режиссёром выступил Севастьян Смышников. Постановка спектакля "Позывной Тишина" осуществляется в рамках проекта "СВОи. Непридуманные истории", реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.
https://ria.ru/20240622/kontsert-spektakl-1954795155.html
https://ria.ru/20250221/festival-2000672492.html
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культура, театр-студия олега табакова
Культура, Культура, Театр-студия Олега Табакова
Театр Табакова представит спектакль о добровольце СВО

Театр Табакова представит спектакль о добровольце спецоперации "Позывной Тишина"

CC BY 4.0 / Mos.ru / Новое здание театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади
Новое здание театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
CC BY 4.0 / Mos.ru /
Новое здание театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Московский театр Олега Табакова представит премьеру спектакля о добровольце специальной военной операции "Позывной Тишина" на Другой сцене 22 и 23 февраля, сообщили в театре "Современник".
Постановка основана на реальных событиях из жизни Артёма, который добровольно ушёл на спецоперацию.
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Участники СВО приняли участие в концерте-спектакле в парке "Патриот"
22 июня 2024, 22:51
В основу авторской концепции Олега Антонова легли рассказы участника-добровольца специальной военной операции. Главную роль в спектакле исполнит артист "Современника" Николай Клямчук. Режиссёром выступил Севастьян Смышников.
Постановка спектакля "Позывной Тишина" осуществляется в рамках проекта "СВОи. Непридуманные истории", реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.
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