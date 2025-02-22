https://ria.ru/20250222/rudnevo-2001009338.html

На востоке Москвы благоустроили второй участок на площадке "Руднево"

На востоке Москвы благоустроили второй участок на площадке "Руднево" - РИА Новости, 22.02.2025

На востоке Москвы благоустроили второй участок на площадке "Руднево"

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили благоустройство второго участка на площадке "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва" на... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T16:29:00+03:00

2025-02-22T16:29:00+03:00

2025-02-22T16:39:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили благоустройство второго участка на площадке "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва" на востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Основной задачей было создание новых точек притяжения для жителей близлежащих районов и современной функциональной зоны для комфортного отдыха. Проект был разработан с учетом пожеланий горожан и сотрудников предприятий, размещенных в индустриальном парке "Руднево". Второй участок находится между Лухмановской улицей и Проектируемым проездом № 287, граничит с промышленными зонами", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в рамках проекта на территории, где раньше был пустырь, обустроили пешеходные дорожки с асфальтовым покрытием, установили более 90 энергоэффективных фонарей. "Над заболоченными участками оборудовали настил на сваях из террасной доски, на нем поставили лавочки для отдыха и качели под навесами. В спортивной зоне появилось футбольное поле с искусственным газоном, площадки для игры в баскетбол и волейбол, воркаута, настольного тенниса и текбола. Обустроили новую детскую площадку с резиновым покрытием и различным игровым оборудованием", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В ходе работ разбили более 48 тысяч квадратных метров газона. В 2023 году был благоустроен первый участок на территории индустриального парка "Руднево", расположенный вблизи жилой застройки в районе Некрасовка, между Северо-Восточной хордой, Сочинской улицей и Проектируемым проездом № 625.

https://realty.ria.ru/20241225/blagoustroystvo-1990961954.html

https://ria.ru/20250121/spetsialisty-1994752856.html

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Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, некрасовка, петр бирюков