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Новые виды лечения и реабилитации появились в рязанском госпитале ветеранов - РИА Новости, 22.02.2025
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
19:54 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/rjazan-2001034787.html
Новые виды лечения и реабилитации появились в рязанском госпитале ветеранов
Новые виды лечения и реабилитации появились в рязанском госпитале ветеранов - РИА Новости, 22.02.2025
Новые виды лечения и реабилитации появились в рязанском госпитале ветеранов
Госпиталь для ветеранов войн в Рязани обновили, в учреждении вновь заработала водолечебница, появились новые виды лечения и реабилитации, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T19:54:00+03:00
2025-02-22T19:54:00+03:00
рязанская область
рязань
павел малков
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РЯЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Госпиталь для ветеранов войн в Рязани обновили, в учреждении вновь заработала водолечебница, появились новые виды лечения и реабилитации, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Как ранее сообщали областные власти, регион продолжает работу по развитию госпиталя для ветеранов. В учреждении обновлено медоборудование и палаты. Губернатор сообщил, что накануне Дня защитника Отечества посетил обновлённый госпиталь, где лечение и реабилитацию ежегодно проходят более 2 тысяч пациентов, в том числе рязанцы-участники СВО. "С моей прошлой поездки госпиталь полностью преобразился. Привели в порядок фасад, палаты, столовую и пищеблок, подключили центральное водоотведение. По просьбам пациентов провели интернет. В обновлённых спортивных залах и медицинских кабинетах установили современное российское оборудование для реабилитации. Вновь заработала водолечебница, появились новые виды лечения и реабилитации", - написал Малков в своем Telegram-канале. По его словам, в 2025 году планируется привести в порядок территорию вокруг госпиталя. Уже установлено освещение. "Планируем маршруты для пешеходных прогулок со стендами, посвящёнными Героям-рязанцам, установим уличные тренажёры и сцену. Дал поручение заняться подъездной дорогой", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20250219/ryazan-2000351670.html
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рязань, павел малков
Рязанская область, Рязань, Павел Малков
Новые виды лечения и реабилитации появились в рязанском госпитале ветеранов

Губернатор Малков: госпиталь для ветеранов войн в Рязани обновили

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РЯЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Госпиталь для ветеранов войн в Рязани обновили, в учреждении вновь заработала водолечебница, появились новые виды лечения и реабилитации, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Как ранее сообщали областные власти, регион продолжает работу по развитию госпиталя для ветеранов. В учреждении обновлено медоборудование и палаты.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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Губернатор сообщил, что накануне Дня защитника Отечества посетил обновлённый госпиталь, где лечение и реабилитацию ежегодно проходят более 2 тысяч пациентов, в том числе рязанцы-участники СВО.
"С моей прошлой поездки госпиталь полностью преобразился. Привели в порядок фасад, палаты, столовую и пищеблок, подключили центральное водоотведение. По просьбам пациентов провели интернет. В обновлённых спортивных залах и медицинских кабинетах установили современное российское оборудование для реабилитации. Вновь заработала водолечебница, появились новые виды лечения и реабилитации", - написал Малков в своем Telegram-канале.
По его словам, в 2025 году планируется привести в порядок территорию вокруг госпиталя. Уже установлено освещение.
"Планируем маршруты для пешеходных прогулок со стендами, посвящёнными Героям-рязанцам, установим уличные тренажёры и сцену. Дал поручение заняться подъездной дорогой", - добавил глава региона.
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