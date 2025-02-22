https://ria.ru/20250222/rjazan-2001034787.html
Новые виды лечения и реабилитации появились в рязанском госпитале ветеранов
Новые виды лечения и реабилитации появились в рязанском госпитале ветеранов - РИА Новости, 22.02.2025
Новые виды лечения и реабилитации появились в рязанском госпитале ветеранов
Госпиталь для ветеранов войн в Рязани обновили, в учреждении вновь заработала водолечебница, появились новые виды лечения и реабилитации, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T19:54:00+03:00
2025-02-22T19:54:00+03:00
2025-02-22T19:54:00+03:00
рязанская область
рязань
павел малков
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РЯЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Госпиталь для ветеранов войн в Рязани обновили, в учреждении вновь заработала водолечебница, появились новые виды лечения и реабилитации, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Как ранее сообщали областные власти, регион продолжает работу по развитию госпиталя для ветеранов. В учреждении обновлено медоборудование и палаты. Губернатор сообщил, что накануне Дня защитника Отечества посетил обновлённый госпиталь, где лечение и реабилитацию ежегодно проходят более 2 тысяч пациентов, в том числе рязанцы-участники СВО. "С моей прошлой поездки госпиталь полностью преобразился. Привели в порядок фасад, палаты, столовую и пищеблок, подключили центральное водоотведение. По просьбам пациентов провели интернет. В обновлённых спортивных залах и медицинских кабинетах установили современное российское оборудование для реабилитации. Вновь заработала водолечебница, появились новые виды лечения и реабилитации", - написал Малков в своем Telegram-канале. По его словам, в 2025 году планируется привести в порядок территорию вокруг госпиталя. Уже установлено освещение. "Планируем маршруты для пешеходных прогулок со стендами, посвящёнными Героям-рязанцам, установим уличные тренажёры и сцену. Дал поручение заняться подъездной дорогой", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20250219/ryazan-2000351670.html
https://ria.ru/20250214/shkoly-1999338533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязань, павел малков
Рязанская область, Рязань, Павел Малков
Новые виды лечения и реабилитации появились в рязанском госпитале ветеранов
Губернатор Малков: госпиталь для ветеранов войн в Рязани обновили
РЯЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Госпиталь для ветеранов войн в Рязани обновили, в учреждении вновь заработала водолечебница, появились новые виды лечения и реабилитации, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Как ранее сообщали областные власти, регион продолжает работу по развитию госпиталя для ветеранов. В учреждении обновлено медоборудование и палаты.
Губернатор сообщил, что накануне Дня защитника Отечества посетил обновлённый госпиталь, где лечение и реабилитацию ежегодно проходят более 2 тысяч пациентов, в том числе рязанцы-участники СВО.
"С моей прошлой поездки госпиталь полностью преобразился. Привели в порядок фасад, палаты, столовую и пищеблок, подключили центральное водоотведение. По просьбам пациентов провели интернет. В обновлённых спортивных залах и медицинских кабинетах установили современное российское оборудование для реабилитации. Вновь заработала водолечебница, появились новые виды лечения и реабилитации", - написал Малков
в своем Telegram-канале.
По его словам, в 2025 году планируется привести в порядок территорию вокруг госпиталя. Уже установлено освещение.
"Планируем маршруты для пешеходных прогулок со стендами, посвящёнными Героям-рязанцам, установим уличные тренажёры и сцену. Дал поручение заняться подъездной дорогой", - добавил глава региона.