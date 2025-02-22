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В Британии предрекли Европе политическую революцию - РИА Новости, 22.02.2025
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16:30 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/revolyutsiya-2001009505.html
В Британии предрекли Европе политическую революцию
В Британии предрекли Европе политическую революцию - РИА Новости, 22.02.2025
В Британии предрекли Европе политическую революцию
Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж похвалил речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности и... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T16:30:00+03:00
2025-02-22T16:30:00+03:00
в мире
европа
сша
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
джеймс дэвид вэнс
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж похвалил речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности и предрёк Европе политическую революцию в интервью телеканалу Fox News. "Мне понравилось каждое слово из того, что он (Вэнс – ред.) сказал. Он абсолютно прав. Многие проблемы исходят извне, многие – изнутри. Однако он говорил с публикой, представляющей собой политический класс Европы, который находится на пути на выход. Политическая революция пронеслась по Америке, и она также пронесется и по остальной части Европы. Так что Джей-Ди Вэнс на самом деле выступал в Мюнхене, опережая своё время", - сказал Фараж в интервью телеканалу Fox News. Ранее Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как произошло, например, в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп отметил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.
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в мире, европа, сша, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности, джеймс дэвид вэнс
В мире, Европа, США, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности, Джеймс Дэвид Вэнс
В Британии предрекли Европе политическую революцию

Лидер британской Reform UK Фараж предрек Европе политическую революцию

© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж похвалил речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности и предрёк Европе политическую революцию в интервью телеканалу Fox News.
«
"Мне понравилось каждое слово из того, что он (Вэнс – ред.) сказал. Он абсолютно прав. Многие проблемы исходят извне, многие – изнутри. Однако он говорил с публикой, представляющей собой политический класс Европы, который находится на пути на выход. Политическая революция пронеслась по Америке, и она также пронесется и по остальной части Европы. Так что Джей-Ди Вэнс на самом деле выступал в Мюнхене, опережая своё время", - сказал Фараж в интервью телеканалу Fox News.
Ранее Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как произошло, например, в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп отметил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
США дали Европе выбор из двух вариантов, пишут СМИ
Вчера, 03:30
 
В миреЕвропаСШАДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасностиДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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