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Республиканцы получили мощный мандат на радикальные перемены, заявил Трамп - РИА Новости, 22.02.2025
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23:00 22.02.2025 (обновлено: 23:06 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/respublikantsy-2001051132.html
Республиканцы получили мощный мандат на радикальные перемены, заявил Трамп
Республиканцы получили мощный мандат на радикальные перемены, заявил Трамп - РИА Новости, 22.02.2025
Республиканцы получили мощный мандат на радикальные перемены, заявил Трамп
Республиканская партия получила "мощный мандат" на радикальные перемены в США и намерена добиться успеха на выборах в Конгресс в 2026 году вопреки устоявшейся... РИА Новости, 22.02.2025
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2025-02-22T23:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Республиканская партия получила "мощный мандат" на радикальные перемены в США и намерена добиться успеха на выборах в Конгресс в 2026 году вопреки устоявшейся позиции, заявил президент страны Дональд Трамп, выступая на конференции консерваторов (CPAC) в Вашингтоне."Народ дал нам мощный мандат на кардинальные перемены в Вашингтоне, и мы его реализуем. Мы сделаем Америку снова великой, используя этот мандат", – сказал он.Трамп также выразил уверенность, что республиканцы добьются выдающихся результатов на выборах в Конгресс, даже несмотря на традиционную тенденцию, когда партия, победившая на президентских выборах, показывает слабые результаты в промежуточных."Согласно устоявшейся практике, партия, победившая на президентских выборах, не добивается успеха на следующих выборах в Конгресс. Но, думаю, в этот раз все будет иначе. Мы достигли уровня, которого, возможно, не было в истории нашей партии. Мы стали больше, сильнее и лучше, чем когда-либо", – подчеркнул Трамп.Он добавил, что республиканцы "выиграли народное голосование с перевесом в миллионы голосов" и уверенно победили во всех семи колеблющихся штатах, включая Мичиган, Висконсин, Пенсильванию, Северную Каролину, Джорджию, Аризону и Неваду."Мы победили в 85% всех округов Америки. Карта была красной", – заключил он.
https://ria.ru/20250222/tramp-2001050814.html
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в мире, сша, дональд трамп, америка
В мире, США, Дональд Трамп, Америка
Республиканцы получили мощный мандат на радикальные перемены, заявил Трамп

Трамп: республиканцы добьются успеха на выборах в конгресс в 2026 году

© AP Photo / Rebecca BlackwellПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Республиканская партия получила "мощный мандат" на радикальные перемены в США и намерена добиться успеха на выборах в Конгресс в 2026 году вопреки устоявшейся позиции, заявил президент страны Дональд Трамп, выступая на конференции консерваторов (CPAC) в Вашингтоне.
«
"Народ дал нам мощный мандат на кардинальные перемены в Вашингтоне, и мы его реализуем. Мы сделаем Америку снова великой, используя этот мандат", – сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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Трамп также выразил уверенность, что республиканцы добьются выдающихся результатов на выборах в Конгресс, даже несмотря на традиционную тенденцию, когда партия, победившая на президентских выборах, показывает слабые результаты в промежуточных.
«
"Согласно устоявшейся практике, партия, победившая на президентских выборах, не добивается успеха на следующих выборах в Конгресс. Но, думаю, в этот раз все будет иначе. Мы достигли уровня, которого, возможно, не было в истории нашей партии. Мы стали больше, сильнее и лучше, чем когда-либо", – подчеркнул Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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Он добавил, что республиканцы "выиграли народное голосование с перевесом в миллионы голосов" и уверенно победили во всех семи колеблющихся штатах, включая Мичиган, Висконсин, Пенсильванию, Северную Каролину, Джорджию, Аризону и Неваду.
«
"Мы победили в 85% всех округов Америки. Карта была красной", – заключил он.
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