Республиканцы получили мощный мандат на радикальные перемены, заявил Трамп
Трамп: республиканцы добьются успеха на выборах в конгресс в 2026 году
© AP Photo / Rebecca BlackwellПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Республиканская партия получила "мощный мандат" на радикальные перемены в США и намерена добиться успеха на выборах в Конгресс в 2026 году вопреки устоявшейся позиции, заявил президент страны Дональд Трамп, выступая на конференции консерваторов (CPAC) в Вашингтоне.
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"Народ дал нам мощный мандат на кардинальные перемены в Вашингтоне, и мы его реализуем. Мы сделаем Америку снова великой, используя этот мандат", – сказал он.
Трамп также выразил уверенность, что республиканцы добьются выдающихся результатов на выборах в Конгресс, даже несмотря на традиционную тенденцию, когда партия, победившая на президентских выборах, показывает слабые результаты в промежуточных.
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"Согласно устоявшейся практике, партия, победившая на президентских выборах, не добивается успеха на следующих выборах в Конгресс. Но, думаю, в этот раз все будет иначе. Мы достигли уровня, которого, возможно, не было в истории нашей партии. Мы стали больше, сильнее и лучше, чем когда-либо", – подчеркнул Трамп.
Он добавил, что республиканцы "выиграли народное голосование с перевесом в миллионы голосов" и уверенно победили во всех семи колеблющихся штатах, включая Мичиган, Висконсин, Пенсильванию, Северную Каролину, Джорджию, Аризону и Неваду.
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"Мы победили в 85% всех округов Америки. Карта была красной", – заключил он.