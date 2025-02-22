https://ria.ru/20250222/respublikantsy-2001051132.html

Республиканцы получили мощный мандат на радикальные перемены, заявил Трамп

Республиканцы получили мощный мандат на радикальные перемены, заявил Трамп - РИА Новости, 22.02.2025

Республиканцы получили мощный мандат на радикальные перемены, заявил Трамп

Республиканская партия получила "мощный мандат" на радикальные перемены в США и намерена добиться успеха на выборах в Конгресс в 2026 году вопреки устоявшейся... РИА Новости, 22.02.2025

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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Республиканская партия получила "мощный мандат" на радикальные перемены в США и намерена добиться успеха на выборах в Конгресс в 2026 году вопреки устоявшейся позиции, заявил президент страны Дональд Трамп, выступая на конференции консерваторов (CPAC) в Вашингтоне."Народ дал нам мощный мандат на кардинальные перемены в Вашингтоне, и мы его реализуем. Мы сделаем Америку снова великой, используя этот мандат", – сказал он.Трамп также выразил уверенность, что республиканцы добьются выдающихся результатов на выборах в Конгресс, даже несмотря на традиционную тенденцию, когда партия, победившая на президентских выборах, показывает слабые результаты в промежуточных."Согласно устоявшейся практике, партия, победившая на президентских выборах, не добивается успеха на следующих выборах в Конгресс. Но, думаю, в этот раз все будет иначе. Мы достигли уровня, которого, возможно, не было в истории нашей партии. Мы стали больше, сильнее и лучше, чем когда-либо", – подчеркнул Трамп.Он добавил, что республиканцы "выиграли народное голосование с перевесом в миллионы голосов" и уверенно победили во всех семи колеблющихся штатах, включая Мичиган, Висконсин, Пенсильванию, Северную Каролину, Джорджию, Аризону и Неваду."Мы победили в 85% всех округов Америки. Карта была красной", – заключил он.

https://ria.ru/20250222/tramp-2001050814.html

https://ria.ru/20250222/tramp-2001026524.html

https://ria.ru/20250222/tramp-2001011288.html

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в мире, сша, дональд трамп, америка