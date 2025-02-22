https://ria.ru/20250222/pvo-2000947239.html

Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области - РИА Новости, 22.02.2025

Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T06:16:00+03:00

2025-02-22T06:16:00+03:00

2025-02-22T06:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

ростовская область

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Каменске. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ростовская область, юрий слюсарь