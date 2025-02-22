https://ria.ru/20250222/pvo-2000947239.html
Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области - РИА Новости, 22.02.2025
Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T06:16:00+03:00
2025-02-22T06:16:00+03:00
2025-02-22T06:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
юрий слюсарь
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Каменске. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Юрий Слюсарь
Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Каменске в Ростовской области