https://ria.ru/20250222/produktsiya-2000969775.html

Московские предприятия наращивают выпуск высокотехнологичной продукции

Московские предприятия наращивают выпуск высокотехнологичной продукции - РИА Новости, 22.02.2025

Московские предприятия наращивают выпуск высокотехнологичной продукции

Предприятия, работающие на территории столицы, ведут системную работу по импортозамещению и увеличивают обороты выпуска; каждая третья компания в мегаполисе... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T12:13:00+03:00

2025-02-22T12:13:00+03:00

2025-02-22T13:12:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

сергей собянин

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Предприятия, работающие на территории столицы, ведут системную работу по импортозамещению и увеличивают обороты выпуска; каждая третья компания в мегаполисе производит высокотехнологичную продукцию, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов."В соответствии с задачей мэра Москвы Сергея Собянина в столице сформирован развитый инвестиционный климат, который способствует росту производственных мощностей и внедрению инновационных технологий. Город оказывает всестороннюю помощь предприятиям, предоставляя налоговые льготы, субсидии и инвестиционные кредиты, что позволяет компаниям успешно конкурировать на рынке и увеличивать объемы выпуска продукции", - отметил Гарбузов.Он добавил, что в текущем году участник столичного кластера электромобилестроения начал выпускать серию систем бесперебойного питания для телекоммуникаций. С помощью этих устройств можно стабилизировать работу и защитить от скачков напряжения телекоммуникационное оборудование, в том числе коммутаторы и шлюзы.Гарбузов подчеркнул, что другое столичное предприятие в прошлом году увеличило объемы производства суперконденсаторных источников бесперебойного питания на 800%.Внедрение современных систем бесперебойного питания выступает важным шагом к обеспечению стабильности и надежности телекоммуникационной инфраструктуры города.Столичная компания "Парус электро" начала серийный выпуск систем бесперебойного питания для телекоммуникационной отрасли. По данным на середину текущего месяца, произведено и поставлено уже более 50 устройств.Как сообщил генеральный директор компании Максим Жовнер, инженеры предприятия с нуля разработали контроллер управления, платы, программное обеспечение."Силовая часть изделия построена по модульному принципу, что позволяет легко обслуживать и наращивать мощность. Высокий КПД до 96% и система ротации резервных силовых модулей сокращает эксплуатационные издержки, а применение защищенного канала связи гарантирует информационную безопасность. На нашем заводе в Москве реализован весь технологический цикл - от производства печатных плат до сборки и тестирования устройств", – добавил гендиректор.Система бесперебойного питания внесена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ, а ее программное обеспечение в реестр Минцифры РФ, отметили в пресс-службе ДИПП.Вскоре в планах предприятия заняться выпуском устройств более высокой мощности. Потенциальными заказчиками оборудования могут стать крупные игроки рынка, например, "большая четверка" операторов сотовой связи, а также нефтегазодобывающие компании.Московская инжиниринговая компания "Тайтэн Пауэр Солюшн" в прошлом году установила свои системы накопления энергии на основе суперконденсаторов вместе с источниками бесперебойного питания на нескольких ключевых городских объектах.Общая мощность установок составляет 16 мегаватт. С помощью данных систем можно обеспечить стабильное электроснабжение даже при перебоях в основной сети.Как отметил директор компании Владимир Ворожейкин, в линейке организации на сегодняшний момент представлено примерно 30 продуктов, в их числе источники бесперебойного питания и системы запуска двигателей на основе суперконденсаторов."Данная продукция применяется в различных отраслях, включая промышленность, энергетику, связь и транспорт. Как конструктор под разные объекты, мы собираем необходимые заказчику системы. Такой подход не только обеспечивает нашим продуктам значительное конкурентное преимущество, но и упрощает процесс их внедрения для заказчиков", – считает Ворожейкин.

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https://ria.ru/20250212/robototekhnika-1998831618.html

https://ria.ru/20250121/assortiment-1994835687.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, анатолий гарбузов, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сергей собянин, поддержка бизнеса