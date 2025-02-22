https://ria.ru/20250222/prestuplenie-2000941369.html

В России в январе зарегистрировали более 460 терактов

В России в январе зарегистрировали более 460 терактов - РИА Новости, 22.02.2025

В России в январе зарегистрировали более 460 терактов

В январе 2025 года в России зарегистрировали 462 преступления террористического характера, на 168,6% больше, чем в январе прошлого года, в их числе 269... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T02:37:00+03:00

2025-02-22T02:37:00+03:00

2025-02-22T02:37:00+03:00

россия

безопасность

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В январе 2025 года в России зарегистрировали 462 преступления террористического характера, на 168,6% больше, чем в январе прошлого года, в их числе 269 терактов, говорится в докладе МВД РФ. "В январе 2025 года зарегистрировано 462 преступления террористического характера (+168,6%) и 186 преступлений экстремистской направленности (+102,2%)", - отмечается в документе, опубликованном на сайте ведомства. В приложенной к отчету таблице отмечается, что за январь 2025 года было зарегистрировано 269 терактов. "Из общего числа зарегистрированных преступлений террористического характера 69 (+97,1%) преступлений совершены в текущем году, в том числе: пресечено на стадии приготовления и покушения – 16 (+220,0%); за пределами Российской Федерации – три (-76,9%)", - уточняется в докладе.

https://ria.ru/20250221/diversiya-2000869323.html

https://ria.ru/20241210/nak-1988349598.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность