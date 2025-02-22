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В России в январе зарегистрировали более 460 терактов - РИА Новости, 22.02.2025
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02:37 22.02.2025
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В России в январе зарегистрировали более 460 терактов
В России в январе зарегистрировали более 460 терактов - РИА Новости, 22.02.2025
В России в январе зарегистрировали более 460 терактов
В январе 2025 года в России зарегистрировали 462 преступления террористического характера, на 168,6% больше, чем в январе прошлого года, в их числе 269... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T02:37:00+03:00
2025-02-22T02:37:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В январе 2025 года в России зарегистрировали 462 преступления террористического характера, на 168,6% больше, чем в январе прошлого года, в их числе 269 терактов, говорится в докладе МВД РФ. "В январе 2025 года зарегистрировано 462 преступления террористического характера (+168,6%) и 186 преступлений экстремистской направленности (+102,2%)", - отмечается в документе, опубликованном на сайте ведомства. В приложенной к отчету таблице отмечается, что за январь 2025 года было зарегистрировано 269 терактов. "Из общего числа зарегистрированных преступлений террористического характера 69 (+97,1%) преступлений совершены в текущем году, в том числе: пресечено на стадии приготовления и покушения – 16 (+220,0%); за пределами Российской Федерации – три (-76,9%)", - уточняется в докладе.
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В России в январе зарегистрировали более 460 терактов

МВД: в январе зарегистрировали 462 преступления террористического характера

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В январе 2025 года в России зарегистрировали 462 преступления террористического характера, на 168,6% больше, чем в январе прошлого года, в их числе 269 терактов, говорится в докладе МВД РФ.
"В январе 2025 года зарегистрировано 462 преступления террористического характера (+168,6%) и 186 преступлений экстремистской направленности (+102,2%)", - отмечается в документе, опубликованном на сайте ведомства.
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В приложенной к отчету таблице отмечается, что за январь 2025 года было зарегистрировано 269 терактов.
"Из общего числа зарегистрированных преступлений террористического характера 69 (+97,1%) преступлений совершены в текущем году, в том числе: пресечено на стадии приготовления и покушения – 16 (+220,0%); за пределами Российской Федерации – три (-76,9%)", - уточняется в докладе.
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