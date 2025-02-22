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Пожар на складе в Ростове-на-Дону потушили

Пожар на складе в Ростове-на-Дону потушили - РИА Новости, 22.02.2025

Пожар на складе в Ростове-на-Дону потушили

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе в Ростове-на-Дону, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T20:46:00+03:00

2025-02-22T20:46:00+03:00

2025-02-22T20:46:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе в Ростове-на-Дону, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. Склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону на площади 1,5 тысячи квадратных метров в субботу утром. Позже площадь пожара выросла до 1,8 тысячи квадратных метров, в здании частично обрушилась кровля. Пожар был локализован, открытое горение было ликвидировано. "Пожар в Ростове полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250222/pozhar-2001014762.html

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происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)