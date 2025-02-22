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Пожар на складе в Ростове-на-Дону потушили - РИА Новости, 22.02.2025
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20:46 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/pozhar-2001039710.html
Пожар на складе в Ростове-на-Дону потушили
Пожар на складе в Ростове-на-Дону потушили - РИА Новости, 22.02.2025
Пожар на складе в Ростове-на-Дону потушили
Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе в Ростове-на-Дону, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T20:46:00+03:00
2025-02-22T20:46:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе в Ростове-на-Дону, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. Склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону на площади 1,5 тысячи квадратных метров в субботу утром. Позже площадь пожара выросла до 1,8 тысячи квадратных метров, в здании частично обрушилась кровля. Пожар был локализован, открытое горение было ликвидировано. "Пожар в Ростове полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Ростове-на-Дону потушили

МЧС: пожар на складе в Ростове-на-Дону полностью ликвидировали

© Фото : соцсетиПожар на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону
Пожар на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : соцсети
Пожар на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе в Ростове-на-Дону, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
Склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону на площади 1,5 тысячи квадратных метров в субботу утром. Позже площадь пожара выросла до 1,8 тысячи квадратных метров, в здании частично обрушилась кровля. Пожар был локализован, открытое горение было ликвидировано.
"Пожар в Ростове полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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