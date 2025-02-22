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В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 22.02.2025
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13:37 22.02.2025
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В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на складе
В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 22.02.2025
В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на складе
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T13:37:00+03:00
2025-02-22T13:37:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области. Склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону на 1,5 тысячи квадратных метров в субботу утром. Позже площадь пожара выросла до 1,8 тысячи квадратных метров, в здании частично обрушилось кровля. Пожар был локализован. "В 13.18 ликвидация открытого горения", - сказал представитель ведомства.
ростов-на-дону
россия
ростовская область
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4.7
96
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Кадры пожара на складе в Ростове-на-Дону
Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону возросла до 1,8 тыс "квадратов", произошло частичное обрушение кровли, сообщили в МЧС.
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РИА Новости
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на складе
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.
2025-02-22T13:37
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В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на складе

МЧС: ликвидировано открытое горение на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону

© Фото : соцсетиПожар на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону
Пожар на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : соцсети
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.
Склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону на 1,5 тысячи квадратных метров в субботу утром. Позже площадь пожара выросла до 1,8 тысячи квадратных метров, в здании частично обрушилось кровля. Пожар был локализован.
"В 13.18 ликвидация открытого горения", - сказал представитель ведомства.
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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