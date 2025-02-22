https://ria.ru/20250222/pozhar-2000986127.html

В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на складе

В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 22.02.2025

В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на складе

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T13:37:00+03:00

2025-02-22T13:37:00+03:00

2025-02-22T13:37:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2000960251_0:248:804:700_1920x0_80_0_0_094f5cfbfcfc37ebe484f2b8d65a969b.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области. Склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону на 1,5 тысячи квадратных метров в субботу утром. Позже площадь пожара выросла до 1,8 тысячи квадратных метров, в здании частично обрушилось кровля. Пожар был локализован. "В 13.18 ликвидация открытого горения", - сказал представитель ведомства.

ростов-на-дону

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пожара на складе в Ростове-на-Дону Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону возросла до 1,8 тыс "квадратов", произошло частичное обрушение кровли, сообщили в МЧС. 2025-02-22T13:37 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео