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На горящем в Ростове-на-Дону складе произошло частичное обрушение кровли
На горящем в Ростове-на-Дону складе произошло частичное обрушение кровли - РИА Новости, 22.02.2025
На горящем в Ростове-на-Дону складе произошло частичное обрушение кровли
Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону возросла до 1,8 тысячи квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T09:46:00+03:00
2025-02-22T09:46:00+03:00
2025-02-22T09:50:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
ростовская область
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону возросла до 1,8 тысячи квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Ранее представитель главного управления МЧС России по Ростовской области сообщил журналистам, что склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону на 1,5 тысячах квадратных метров. МЧС РФ сообщило, что пострадавших нет."Горят поддоны на площади 1800 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры пожара на складе в Ростове-на-Дону
Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону возросла до 1,8 тыс "квадратов", произошло частичное обрушение кровли, сообщили в МЧС.
2025-02-22T09:46
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Ростовская область
На горящем в Ростове-на-Дону складе произошло частичное обрушение кровли
На горящем в Ростове-на-Дону складе с макулатурой частично обрушилась кровля