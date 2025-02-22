ЕР передала участникам спецоперации 86 тонн гуманитарной помощи
ЕР передала участникам СВО 86 тонн гуманитарной помощи и автобус для госпиталя
© Фото : Партия "Единая Россия""Единая Россия" передала 86 тонн помощи участникам СВО и автобус военному госпиталю
"Единая Россия" передала 86 тонн помощи участникам СВО и автобус военному госпиталю
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. "Единая Россия" отправила участникам спецоперации 86 тонн гуманитарной помощи, а также передала автобус военному госпиталю, сообщили в партии.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте "Единой России", в составе гуманитарного конвоя - квадрокоптеры с тепловизором, портативные детекторы дронов, колёса и запасные части для грузовиков, металл для изготовления защитных сооружений, рыболовные сети для укрытия от дронов и многое другое. Всего партия направила 86 тонн гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, отмечается в сообщении.
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"Специально для вас мастерицы сплели маскировочные сети, сшили противотепловизионные одеяла, маскхалаты, комплекты тёплой одежды. Они очень верят в вас, в скорейшую Победу и с нетерпением ждут вашего возвращения домой, как и все мы", - сказала военнослужащим федеральный координатор партпроекта "Предпринимательство", депутат Госдумы Альфия Когогина во время отправки груза из Ростовской области.
Кроме того, партия передала 1602-му Военному клиническому госпиталю Минобороны России в Ростове-на-Дону комфортабельный автобус, добавили в "Единой России".
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