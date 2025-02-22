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ЕР передала участникам спецоперации 86 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 22.02.2025
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Надежные люди
 
16:00 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/pomosch-2001006770.html
ЕР передала участникам спецоперации 86 тонн гуманитарной помощи
ЕР передала участникам спецоперации 86 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 22.02.2025
ЕР передала участникам спецоперации 86 тонн гуманитарной помощи
"Единая Россия" отправила участникам спецоперации 86 тонн гуманитарной помощи, а также передала автобус военному госпиталю, сообщили в партии. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T16:00:00+03:00
2025-02-22T16:00:00+03:00
надежные люди
ростовская область
ростов-на-дону
единая россия
госдума рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. "Единая Россия" отправила участникам спецоперации 86 тонн гуманитарной помощи, а также передала автобус военному госпиталю, сообщили в партии. Согласно сообщению, опубликованному на сайте "Единой России", в составе гуманитарного конвоя - квадрокоптеры с тепловизором, портативные детекторы дронов, колёса и запасные части для грузовиков, металл для изготовления защитных сооружений, рыболовные сети для укрытия от дронов и многое другое. Всего партия направила 86 тонн гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, отмечается в сообщении. "Специально для вас мастерицы сплели маскировочные сети, сшили противотепловизионные одеяла, маскхалаты, комплекты тёплой одежды. Они очень верят в вас, в скорейшую Победу и с нетерпением ждут вашего возвращения домой, как и все мы", - сказала военнослужащим федеральный координатор партпроекта "Предпринимательство", депутат Госдумы Альфия Когогина во время отправки груза из Ростовской области. Кроме того, партия передала 1602-му Военному клиническому госпиталю Минобороны России в Ростове-на-Дону комфортабельный автобус, добавили в "Единой России".
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ростовская область, ростов-на-дону, единая россия, госдума рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Надежные люди, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Единая Россия, Госдума РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ЕР передала участникам спецоперации 86 тонн гуманитарной помощи

ЕР передала участникам СВО 86 тонн гуманитарной помощи и автобус для госпиталя

© Фото : Партия "Единая Россия""Единая Россия" передала 86 тонн помощи участникам СВО и автобус военному госпиталю
Единая Россия передала 86 тонн помощи участникам СВО и автобус военному госпиталю - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : Партия "Единая Россия"
"Единая Россия" передала 86 тонн помощи участникам СВО и автобус военному госпиталю
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. "Единая Россия" отправила участникам спецоперации 86 тонн гуманитарной помощи, а также передала автобус военному госпиталю, сообщили в партии.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте "Единой России", в составе гуманитарного конвоя - квадрокоптеры с тепловизором, портативные детекторы дронов, колёса и запасные части для грузовиков, металл для изготовления защитных сооружений, рыболовные сети для укрытия от дронов и многое другое. Всего партия направила 86 тонн гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, отмечается в сообщении.
«
"Специально для вас мастерицы сплели маскировочные сети, сшили противотепловизионные одеяла, маскхалаты, комплекты тёплой одежды. Они очень верят в вас, в скорейшую Победу и с нетерпением ждут вашего возвращения домой, как и все мы", - сказала военнослужащим федеральный координатор партпроекта "Предпринимательство", депутат Госдумы Альфия Когогина во время отправки груза из Ростовской области.
Кроме того, партия передала 1602-му Военному клиническому госпиталю Минобороны России в Ростове-на-Дону комфортабельный автобус, добавили в "Единой России".
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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Надежные людиРостовская областьРостов-на-ДонуЕдиная РоссияГосдума РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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