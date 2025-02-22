https://ria.ru/20250222/pomosch-2001006770.html

ЕР передала участникам спецоперации 86 тонн гуманитарной помощи

ЕР передала участникам спецоперации 86 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 22.02.2025

ЕР передала участникам спецоперации 86 тонн гуманитарной помощи

"Единая Россия" отправила участникам спецоперации 86 тонн гуманитарной помощи, а также передала автобус военному госпиталю, сообщили в партии. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T16:00:00+03:00

2025-02-22T16:00:00+03:00

2025-02-22T16:00:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. "Единая Россия" отправила участникам спецоперации 86 тонн гуманитарной помощи, а также передала автобус военному госпиталю, сообщили в партии. Согласно сообщению, опубликованному на сайте "Единой России", в составе гуманитарного конвоя - квадрокоптеры с тепловизором, портативные детекторы дронов, колёса и запасные части для грузовиков, металл для изготовления защитных сооружений, рыболовные сети для укрытия от дронов и многое другое. Всего партия направила 86 тонн гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, отмечается в сообщении. "Специально для вас мастерицы сплели маскировочные сети, сшили противотепловизионные одеяла, маскхалаты, комплекты тёплой одежды. Они очень верят в вас, в скорейшую Победу и с нетерпением ждут вашего возвращения домой, как и все мы", - сказала военнослужащим федеральный координатор партпроекта "Предпринимательство", депутат Госдумы Альфия Когогина во время отправки груза из Ростовской области. Кроме того, партия передала 1602-му Военному клиническому госпиталю Минобороны России в Ростове-на-Дону комфортабельный автобус, добавили в "Единой России".

https://ria.ru/20250220/er-2000617971.html

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Ольга Фомченкова

ростовская область, ростов-на-дону, единая россия, госдума рф, министерство обороны рф (минобороны рф)