https://ria.ru/20250222/pomosch-2000974171.html

Магаданские волонтеры доставят в зону СВО обувь из оленьих шкур

Магаданские волонтеры доставят в зону СВО обувь из оленьих шкур - РИА Новости, 22.02.2025

Магаданские волонтеры доставят в зону СВО обувь из оленьих шкур

Волонтеры из Магадана доставят в зону специальной военной операции чижи – обувь из оленьих шкур, сообщает региональное отделение Народного фронта. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T12:00:00+03:00

2025-02-22T12:00:00+03:00

2025-02-22T12:00:00+03:00

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МАГАДАН, 22 фев - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставят в зону специальной военной операции чижи – обувь из оленьих шкур, сообщает региональное отделение Народного фронта. "Колымские оленеводы привезли в Народный фронт партию чижей. Самую тёплую обувь сшили для бойцов специально ко Дню защитника Отечества. От Северо-Эвенской детской библиотеки получили открытки. Знаем, что для бойцов они особо ценны - малыши от чистого сердца писали добрые пожелания тем, кто сейчас в зоне боевого соприкосновения. Трогательные письма в Народный фронт привезли и участники регионального конкурса "Живое слово о войне", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250212/volontery-1998840317.html

магадан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, магадан