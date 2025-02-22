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Магаданские волонтеры доставят в зону СВО обувь из оленьих шкур - РИА Новости, 22.02.2025
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Магаданские волонтеры доставят в зону СВО обувь из оленьих шкур
Магаданские волонтеры доставят в зону СВО обувь из оленьих шкур - РИА Новости, 22.02.2025
Магаданские волонтеры доставят в зону СВО обувь из оленьих шкур
Волонтеры из Магадана доставят в зону специальной военной операции чижи – обувь из оленьих шкур, сообщает региональное отделение Народного фронта. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T12:00:00+03:00
2025-02-22T12:00:00+03:00
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МАГАДАН, 22 фев - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставят в зону специальной военной операции чижи – обувь из оленьих шкур, сообщает региональное отделение Народного фронта. "Колымские оленеводы привезли в Народный фронт партию чижей. Самую тёплую обувь сшили для бойцов специально ко Дню защитника Отечества. От Северо-Эвенской детской библиотеки получили открытки. Знаем, что для бойцов они особо ценны - малыши от чистого сердца писали добрые пожелания тем, кто сейчас в зоне боевого соприкосновения. Трогательные письма в Народный фронт привезли и участники регионального конкурса "Живое слово о войне", - говорится в сообщении.
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общество, магадан
Надежные люди, Общество, Магадан
Магаданские волонтеры доставят в зону СВО обувь из оленьих шкур

Колымские оленеводы сшили для бойцов обувь из шкур ко Дню защитника Отечества

© Народный фронт I Магаданская областьКо Дню защитника Отечества магаданцы отправили бойцам в зону СВО обувь из оленьих шкур. Кадр видео
Ко Дню защитника Отечества магаданцы отправили бойцам в зону СВО обувь из оленьих шкур. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Народный фронт I Магаданская область
Ко Дню защитника Отечества магаданцы отправили бойцам в зону СВО обувь из оленьих шкур. Кадр видео
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МАГАДАН, 22 фев - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставят в зону специальной военной операции чижи – обувь из оленьих шкур, сообщает региональное отделение Народного фронта.
"Колымские оленеводы привезли в Народный фронт партию чижей. Самую тёплую обувь сшили для бойцов специально ко Дню защитника Отечества. От Северо-Эвенской детской библиотеки получили открытки. Знаем, что для бойцов они особо ценны - малыши от чистого сердца писали добрые пожелания тем, кто сейчас в зоне боевого соприкосновения. Трогательные письма в Народный фронт привезли и участники регионального конкурса "Живое слово о войне", - говорится в сообщении.
Волонтеры доставили из Магадана в ДНР подарки бойцам, участвующим в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Магаданские волонтеры доставили бойцам в ДНР подарки к 23 февраля
12 февраля, 13:25
 
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