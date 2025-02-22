https://ria.ru/20250222/podarki-2000965256.html

Московские студенты и школьники подготовили подарки для участников СВО

Московские студенты и школьники подготовили подарки для участников СВО - РИА Новости, 22.02.2025

Московские студенты и школьники подготовили подарки для участников СВО

Студенты и школьники Москвы, а также их родители и педагоги подготовили подарки для участников СВО и жителей новых территорий России ко Дню защитника Отечества, РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T10:24:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Студенты и школьники Москвы, а также их родители и педагоги подготовили подарки для участников СВО и жителей новых территорий России ко Дню защитника Отечества, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В преддверии Дня защитника Отечества школьники, студенты, их родители и педагоги передали поздравления и необходимые предметы участникам специальной военной операции (СВО) и жителям новых территорий России. Они собрали гуманитарные посылки, подготовили видеоролики, письма и открытки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки", - говорится в сообщении. Так, например, студенты технологического колледжа №34 - будущие графические дизайнеры - разработали для бойцов поздравительные плакаты-календари, а лучшие работы отправили в район проведения СВО. Также ребята оформили и подписали более 100 писем с трогательными пожеланиями. В то же время, студенты медицинских колледжей №2 и 5 направили в госпитали Донецка медикаменты, перевязочные материалы и другие вещи, необходимые для ухода за ранеными и больными. Учащиеся медицинского колледжа №6 записали военнослужащим именные видеопоздравления. А студенты Московского индустриального колледжа навестили военнослужащих, которые проходят лечение в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко. "Добровольцы из Свято-Димитриевского училища сестер милосердия совместно с сестрами милосердия Свято-Димитриевского сестричества сделали заготовки для приготовления борща, ухи, харчо и фасолевого супа. Они закупили ингредиенты, высушили их и расфасовали. Готовые наборы затем отправили нескольким подразделениям", - добавляется на сайте. Кроме того, к благотворительной акции присоединились и школьники. К примеру, в школе №1352 провели акцию "Корзина добра". Учителя, дети, их родители и районные активисты собрали для бойцов предметы первой необходимости, в том числе носки, зажигалки со встроенным фонариком, батарейки, влажные салфетки, свечи, спальные мешки и футболки. А в школе №1694 "Ясенево" имени П.М. Фитина прошел мастер-класс по изготовлению окопных свечей "Тепло наших рук - защитникам". "Свой вклад в поддержку военнослужащих внесли и центры дополнительного образования. Например, участники волонтерского отряда центра внешкольной работы "Синегория" изготовили для участников СВО письма и открытки, свыше двух тысяч окопных свечей, около 30 браслетов для выживания и примерно 30 килограммов сладостей. Для находящихся на лечении бойцов ребята также собрали несколько десятков посылок. В каждую из них положили чай, печенье, конфеты и теплые вещи", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250222/23_fevralya-1848760861.html

https://ria.ru/20250221/moskva-2000731327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, москва, донецк, день защитника отечества