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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/opasnost-2001049818.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 22.02.2025
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T22:39:00+03:00
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липецкая область
игорь артамонов
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
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липецкая область, игорь артамонов, россия, вооруженные силы украины, мюнхенская конференция по безопасности
Липецкая область, Игорь Артамонов, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Мюнхенская конференция по безопасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Артамонов: на всей территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
"Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьИгорь АртамоновРоссияВооруженные силы УкраиныМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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