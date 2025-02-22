https://ria.ru/20250222/opasnost-2001008168.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 22.02.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба регионального правительства. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T16:19:00+03:00
2025-02-22T16:19:00+03:00
2025-02-22T16:19:00+03:00
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КУРСК, 22 фев - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба регионального правительства. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщили в оперштабе региона.Седьмую ракетную опасность за день в Курской области объявили в 15.09 мск, она действовала 1 час 2 минуты.
https://ria.ru/20250222/bpl-2000954168.html
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происшествия, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия
В Курской области отменили ракетную опасность
На всей территории Курской области отменили ракетную опасность