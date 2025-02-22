https://ria.ru/20250222/moskva-2001046634.html

Круглый стол "Преступления Киевского режима" прошел в Москве

Круглый стол "Преступления Киевского режима" прошел в Москве - РИА Новости, 22.02.2025

Круглый стол "Преступления Киевского режима" прошел в Москве

Круглый стол "Преступления Киевского режима" прошел в субботу в Москве в рамках III Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время наших героев" в РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T22:13:00+03:00

2025-02-22T22:13:00+03:00

2025-02-22T22:13:00+03:00

москва

селидово

германия

родион мирошник

александр дугин

андрей медведев (саночник)

московская городская дума

вгтрк

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Круглый стол "Преступления Киевского режима" прошел в субботу в Москве в рамках III Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время наших героев" в Национальном центре "Россия", сообщила пресс-служба фестиваля. Фестиваль документального кино стартовал в пятницу в Москве в национальном центре "Россия" и будет идти три дня - до 23 февраля включительно, он объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Программа насчитывает более 70 фильмов, которые будут представлены в течение трех дней. "Круглый стол "Преступления Киевского режима" - правозащитники, журналисты и документалисты соберутся, чтобы внести свой вклад в понимание сложной реальности. Как документальное кино может служить инструментом для фиксации исторической правды? И как СМИ способны влиять на общественное мнение и международные отношения", - указано на сайте фестиваля. Круглый стол начался с показа документального фильма режиссера Михаила Бурова "Селидово. Преступление без срока давности", где были обнародованы фото- и видеодоказательства чудовищных массовых убийств украинскими карателями мирных жителей Селидово. "Селидово сегодня - это такой ужасный символ, символ расстрела населения, издевательства. Я там был, я встречался со многими людьми, некоторые даже места мне знакомы (описанные в фильме - ред). И когда я разговаривал с людьми, которые описывали то, что они видели в этот момент, это был конец сентября 2024 года, то есть когда появились команды, карательные карманы, мы же привыкли, что каратели - это фашисты, это нацистская Германия, но нет, сегодня каратель – это украинские фашисты, украинские нацисты. Когда Селидово принято было решение его оставлять, когда туда начали заходить наши военные подразделения, то команда была дана зачищать. То есть по улицам просто ходили команды, которые просто расстреливали того, кого они встретили. Вот просто на улице, если шел мирный житель, если не спрятался, не убежал, то его расстреляли", - сказал после просмотра фильма посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Философ Александр Дугин выразил мнение, что фильмы, представленные на фестивале, нужно показывать на всех телеканалах, в старших классах школы, для того, чтобы люди видели, "что происходит на самом деле в настоящем мире". Участниками круглого стола также стали журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев, военный журналист RT Юлия Мартовалиева, военный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин, юрист и известный публицист Дмитрий Аграновский, экс-офицер СБУ Василий Прозоров.

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https://ria.ru/20241216/putin-1989459369.html

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селидово

германия

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москва, селидово, германия, родион мирошник, александр дугин, андрей медведев (саночник), московская городская дума, вгтрк, россия