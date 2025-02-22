https://ria.ru/20250222/moskva-2000936875.html

Ефимов: в Новой Москве и ЗАО построят деловые комплексы в рамках КРТ

Ефимов: в Новой Москве и ЗАО построят деловые комплексы в рамках КРТ - РИА Новости, 22.02.2025

Ефимов: в Новой Москве и ЗАО построят деловые комплексы в рамках КРТ

В районах Ново-Переделкино и Внуково реорганизуют четыре участка в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T12:14:00+03:00

2025-02-22T12:14:00+03:00

2025-02-22T12:14:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. В районах Ново-Переделкино и Внуково реорганизуют четыре участка в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Участки, о которых идет речь, находятся на улице Федосьино, недалеко от станции метро "Рассказовка" и Боровского шоссе. Как сообщил замглавы города, на реорганизуемых территориях планируется построить 262 тысячи квадратных метров недвижимости."Здесь появится жилой квартал для программы реновации и иных нужд города с объектами общественно-деловой и коммунальной застройки. Реализация проекта обеспечит свыше двух тысяч рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.В обоих районах возведут по программе реновации жилые комплексы на 162 тысячи "квадратов". Из них примерно 105 тысяч квадратных метров займут квартиры для 3,8 тысячи человек. При этом на первых этажах новостроек разместят магазины, кафе и заведения малого бизнеса. Рядом с ЖК оборудуют детские и спортивные площадки, а также возведут общественно-деловые комплексы с паркингами.

https://ria.ru/20250221/efimov-2000662599.html

https://ria.ru/20250219/efimov-2000234653.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы