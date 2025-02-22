Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Новой Москве и ЗАО построят деловые комплексы в рамках КРТ - РИА Новости, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/moskva-2000936875.html
Ефимов: в Новой Москве и ЗАО построят деловые комплексы в рамках КРТ
Ефимов: в Новой Москве и ЗАО построят деловые комплексы в рамках КРТ - РИА Новости, 22.02.2025
Ефимов: в Новой Москве и ЗАО построят деловые комплексы в рамках КРТ
В районах Ново-Переделкино и Внуково реорганизуют четыре участка в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T12:14:00+03:00
2025-02-22T12:14:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_82140019a5808a2c244f4290cf20996f.jpg
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. В районах Ново-Переделкино и Внуково реорганизуют четыре участка в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Участки, о которых идет речь, находятся на улице Федосьино, недалеко от станции метро "Рассказовка" и Боровского шоссе. Как сообщил замглавы города, на реорганизуемых территориях планируется построить 262 тысячи квадратных метров недвижимости."Здесь появится жилой квартал для программы реновации и иных нужд города с объектами общественно-деловой и коммунальной застройки. Реализация проекта обеспечит свыше двух тысяч рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.В обоих районах возведут по программе реновации жилые комплексы на 162 тысячи "квадратов". Из них примерно 105 тысяч квадратных метров займут квартиры для 3,8 тысячи человек. При этом на первых этажах новостроек разместят магазины, кафе и заведения малого бизнеса. Рядом с ЖК оборудуют детские и спортивные площадки, а также возведут общественно-деловые комплексы с паркингами.
https://ria.ru/20250221/efimov-2000662599.html
https://ria.ru/20250219/efimov-2000234653.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_767aa058922109b844c434e00219bb26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Новой Москве и ЗАО построят деловые комплексы в рамках КРТ

Ефимов: в двух округах Москвы построят деловые комплексы в рамках КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. В районах Ново-Переделкино и Внуково реорганизуют четыре участка в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Участки, о которых идет речь, находятся на улице Федосьино, недалеко от станции метро "Рассказовка" и Боровского шоссе. Как сообщил замглавы города, на реорганизуемых территориях планируется построить 262 тысячи квадратных метров недвижимости.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Ефимов: на юге Москвы в рамках КРТ реорганизуют два участка
21 февраля, 09:24
"Здесь появится жилой квартал для программы реновации и иных нужд города с объектами общественно-деловой и коммунальной застройки. Реализация проекта обеспечит свыше двух тысяч рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.
В обоих районах возведут по программе реновации жилые комплексы на 162 тысячи "квадратов". Из них примерно 105 тысяч квадратных метров займут квартиры для 3,8 тысячи человек. При этом на первых этажах новостроек разместят магазины, кафе и заведения малого бизнеса. Рядом с ЖК оборудуют детские и спортивные площадки, а также возведут общественно-деловые комплексы с паркингами.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Ефимов: в Москве выставили на торги право проведения КРТ еще двух участков
19 февраля, 12:26
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала