Овчинский: в Москве работают около 30 центров информирования по реновации
Овчинский: в Москве есть 29 центров информирования о переселении по реновации
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. В Москве действуют 29 центров информирования по переселению (ЦИП), куда могут обратиться участники программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"С начала реализации программы реновации было открыто более 200 центров информирования по переселению. На сегодня из них функционируют 29, остальные закрыли в связи с завершением переселения москвичей. Больше всего их работает на востоке столицы – девять, на северо-востоке – шесть и на севере – пять. Чтобы получение услуг в центрах информирования было комфортным, мы создали единую сетку записи. Благодаря ей исключается пересечение в слотах и длительное ожидание в очереди", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
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На месте закрытых центров открывают социальные и бытовые объекты, например, аптеки, магазины, заведения общепита, частные клиники, добавил министр.
Участники программы реновации могут обратиться в ЦИП на любом этапе переезда. В центрах работают сотрудники всех необходимых ведомств. Они смогут организовать осмотр квартиры, помочь с документами и бесплатно предоставить грузчиков. Записаться в ЦИП можно через портал мэра или через администратора центра.
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