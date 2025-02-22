https://ria.ru/20250222/moskva-2000930965.html

Овчинский: в Москве работают около 30 центров информирования по реновации

Овчинский: в Москве работают около 30 центров информирования по реновации - РИА Новости, 22.02.2025

Овчинский: в Москве работают около 30 центров информирования по реновации

В Москве действуют 29 центров информирования по переселению (ЦИП), куда могут обратиться участники программы реновации, рассказал министр правительства столицы, РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T09:06:00+03:00

2025-02-22T09:06:00+03:00

2025-02-22T09:06:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. В Москве действуют 29 центров информирования по переселению (ЦИП), куда могут обратиться участники программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."С начала реализации программы реновации было открыто более 200 центров информирования по переселению. На сегодня из них функционируют 29, остальные закрыли в связи с завершением переселения москвичей. Больше всего их работает на востоке столицы – девять, на северо-востоке – шесть и на севере – пять. Чтобы получение услуг в центрах информирования было комфортным, мы создали единую сетку записи. Благодаря ей исключается пересечение в слотах и длительное ожидание в очереди", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.На месте закрытых центров открывают социальные и бытовые объекты, например, аптеки, магазины, заведения общепита, частные клиники, добавил министр.Участники программы реновации могут обратиться в ЦИП на любом этапе переезда. В центрах работают сотрудники всех необходимых ведомств. Они смогут организовать осмотр квартиры, помочь с документами и бесплатно предоставить грузчиков. Записаться в ЦИП можно через портал мэра или через администратора центра.

https://ria.ru/20250221/ovchinskiy-2000666838.html

https://ria.ru/20250215/moskva-1999512808.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы