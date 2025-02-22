https://ria.ru/20250222/minprosveschenie-2001018418.html
Минпросвещения взяло на особый контроль проведение олимпиады школьников
Минпросвещения взяло на особый контроль проведение олимпиады школьников - РИА Новости, 22.02.2025
Минпросвещения взяло на особый контроль проведение олимпиады школьников
Минпросвещения России держит на особом контроле проведение Всероссийской олимпиады школьников, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T17:51:00+03:00
2025-02-22T17:51:00+03:00
2025-02-22T17:51:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Минпросвещения России держит на особом контроле проведение Всероссийской олимпиады школьников, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В пресс-службе также рассказали, что в некоторых регионах выявлены факты "слива" заданий по географии во время проведения олимпиады. В связи с этим будет осуществлена проверка видеозаписей данного соревновательного тура и сопутствующих мероприятий. Кроме того, министерство организует перепроверку результатов у участников олимпиады. "Минпросвещения России держит на особом контроле проведение этапов Всероссийской олимпиады школьников в части соблюдения информационной безопасности и режима конфиденциальности", - говорится в сообщении. Уточняется, что соревновательные туры регионального этапа олимпиады проводятся с минимальными временными разрывами при получении заданий между субъектами Российской Федерации. "Такой подход позволяет исключить возможность утечки заданий", - добавили в министерстве. Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал информацию, что школьники начали пользоваться услугами организаций, которые помогают списывать на Всероссийских олимпиадах: репетиторы сопровождают учеников во время написания работы. Кроме того, ответы на некоторые состязания якобы появлялись и продавались в интернете. Также школьники, по данным Telegram-каналов, приходили на олимпиаду с микронаушниками и ручками со встроенными камерами. Всероссийская олимпиада школьников является самым масштабным интеллектуальным состязанием в России, организатором которого выступает Минпросвещения РФ. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в ведущие вузы РФ без экзаменов по соответствующему профилю.
https://ria.ru/20241127/olimpiada-1986044723.html
https://ria.ru/20250222/olimpiada-2001015440.html
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общество, россия, образование
Общество, Россия, Образование
Минпросвещения взяло на особый контроль проведение олимпиады школьников
Минпросвещения: проведение Всероссийской олимпиады школьников на особом контроле
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Минпросвещения России держит на особом контроле проведение Всероссийской олимпиады школьников, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
В пресс-службе также рассказали, что в некоторых регионах выявлены факты "слива" заданий по географии во время проведения олимпиады. В связи с этим будет осуществлена проверка видеозаписей данного соревновательного тура и сопутствующих мероприятий. Кроме того, министерство организует перепроверку результатов у участников олимпиады.
"Минпросвещения России
держит на особом контроле проведение этапов Всероссийской олимпиады школьников в части соблюдения информационной безопасности и режима конфиденциальности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что соревновательные туры регионального этапа олимпиады проводятся с минимальными временными разрывами при получении заданий между субъектами Российской Федерации. "Такой подход позволяет исключить возможность утечки заданий", - добавили в министерстве.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал информацию, что школьники начали пользоваться услугами организаций, которые помогают списывать на Всероссийских олимпиадах: репетиторы сопровождают учеников во время написания работы.
Кроме того, ответы на некоторые состязания якобы появлялись и продавались в интернете. Также школьники, по данным Telegram-каналов, приходили на олимпиаду с микронаушниками и ручками со встроенными камерами.
Всероссийская олимпиада школьников является самым масштабным интеллектуальным состязанием в России, организатором которого выступает Минпросвещения РФ. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в ведущие вузы РФ без экзаменов по соответствующему профилю.