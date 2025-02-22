https://ria.ru/20250222/lavrov-2001020378.html
Путин попросил Лаврова доложить Совбезу о последних поездках
Путин попросил Лаврова доложить Совбезу о последних поездках - РИА Новости, 22.02.2025
Путин попросил Лаврова доложить Совбезу о последних поездках
Президент России Владимир Путин попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова рассказать постоянным членам Совбеза о последних поездках. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T17:53:00+03:00
2025-02-22T17:53:00+03:00
2025-02-22T17:59:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова рассказать постоянным членам Совбеза о последних поездках."Попросил бы вас, конечно, рассказать о ваших поездках. Я отчеты вижу, получаю, но для коллег будет полезно, интересно послушать", - сказал Путин, обращаясь к Лаврову в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.
https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин попросил Лаврова доложить Совбезу о последних поездках
Путин попросил Лаврова доложить постоянным членам Совбеза о последних поездках