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Путин попросил Лаврова доложить Совбезу о последних поездках - РИА Новости, 22.02.2025
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17:53 22.02.2025 (обновлено: 17:59 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/lavrov-2001020378.html
Путин попросил Лаврова доложить Совбезу о последних поездках
Путин попросил Лаврова доложить Совбезу о последних поездках - РИА Новости, 22.02.2025
Путин попросил Лаврова доложить Совбезу о последних поездках
Президент России Владимир Путин попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова рассказать постоянным членам Совбеза о последних поездках. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T17:53:00+03:00
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в мире
сергей лавров
совет безопасности рф
владимир путин
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова рассказать постоянным членам Совбеза о последних поездках."Попросил бы вас, конечно, рассказать о ваших поездках. Я отчеты вижу, получаю, но для коллег будет полезно, интересно послушать", - сказал Путин, обращаясь к Лаврову в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.
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в мире, сергей лавров, совет безопасности рф, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия
В мире, Сергей Лавров, Совет Безопасности РФ, Владимир Путин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Россия
Путин попросил Лаврова доложить Совбезу о последних поездках

Путин попросил Лаврова доложить постоянным членам Совбеза о последних поездках

© Фото : МИД России/ВКонтактеВыступление Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на СМИД "Группы двадцати"
Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на СМИД Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : МИД России/ВКонтакте
Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на СМИД "Группы двадцати" . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова рассказать постоянным членам Совбеза о последних поездках.
"Попросил бы вас, конечно, рассказать о ваших поездках. Я отчеты вижу, получаю, но для коллег будет полезно, интересно послушать", - сказал Путин, обращаясь к Лаврову в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.
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В миреСергей ЛавровСовет Безопасности РФВладимир ПутинПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеРоссия
 
 
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