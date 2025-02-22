https://ria.ru/20250222/lavrov-2001020378.html

Путин попросил Лаврова доложить Совбезу о последних поездках

Путин попросил Лаврова доложить Совбезу о последних поездках - РИА Новости, 22.02.2025

Путин попросил Лаврова доложить Совбезу о последних поездках

Президент России Владимир Путин попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова рассказать постоянным членам Совбеза о последних поездках. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T17:53:00+03:00

2025-02-22T17:53:00+03:00

2025-02-22T17:59:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова рассказать постоянным членам Совбеза о последних поездках."Попросил бы вас, конечно, рассказать о ваших поездках. Я отчеты вижу, получаю, но для коллег будет полезно, интересно послушать", - сказал Путин, обращаясь к Лаврову в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сергей лавров, совет безопасности рф, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия