https://ria.ru/20250222/khristianstvo-2000939071.html
Священник рассказал о Вселенской родительской субботе
Священник рассказал о Вселенской родительской субботе - РИА Новости, 22.02.2025
Священник рассказал о Вселенской родительской субботе
Во Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу Русская православная церковь поминает всех усопших христиан, в том числе и тех, кого не удалось отпеть... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T01:44:00+03:00
2025-02-22T01:44:00+03:00
2025-02-22T01:44:00+03:00
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русская православная церковь
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Во Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу Русская православная церковь поминает всех усопших христиан, в том числе и тех, кого не удалось отпеть -пропавших без вести, погибших на войне и при других трагических обстоятельствах, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Вселенскую (мясопустную) субботу Церковь отмечает в этом году 22 февраля. "Во Вселенскую субботу Церковью установлено поминовение всех от века умерших православных христиан. В это поминовение, если мы посмотрим на богослужебные тексты, включаются все люди, самым разным образом закончившие свою жизнь, не только умершие в своей кровати, но и пропавшие без вести, погибшие на войне, при катаклизмах, в самых разных непредсказуемых местах. Церковь, не зная имён, молится о христианах, которые умерли в одиночестве без какой-то связи с родными и близкими", - рассказал Волков. Священник отметил, что Вселенских родительских суббот в церковном календаре только две - Мясопустная суббота пред началом Великого поста и Троицкая - перед праздником Троицы. "Эти две Вселенские родительские субботы - основные дни, в которые молитва вмещает в себя поминовение вообще всех христиан. Другие родительские субботы носят более локальный характер с точки зрения характера поминовения", - сказал священник. Название "мясопустная" суббота связано со следующим после нее воскресеньем (в церкви воскресенье называют неделей), которое принято называть "неделей о Страшном суде" или "мясопустной". Следующая за этим воскресеньем неделя (в церкви неделю называют седмицей) - это масленица, когда, согласно уставу, мясо уже не едят, готовясь к Великому посту. Великий пост в 2025 году начнется 3 марта и продлится до 19 апреля.
https://ria.ru/20250106/kirill-1992667250.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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русская православная церковь, религиозные праздники
Религия, Русская православная церковь, Религиозные праздники
Священник рассказал о Вселенской родительской субботе
Священник Волков: во Вселенскую родительскую субботу поминают всех христиан
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Во Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу Русская православная церковь поминает всех усопших христиан, в том числе и тех, кого не удалось отпеть -пропавших без вести, погибших на войне и при других трагических обстоятельствах, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.
Вселенскую (мясопустную) субботу Церковь отмечает в этом году 22 февраля.
"Во Вселенскую субботу Церковью установлено поминовение всех от века умерших православных христиан. В это поминовение, если мы посмотрим на богослужебные тексты, включаются все люди, самым разным образом закончившие свою жизнь, не только умершие в своей кровати, но и пропавшие без вести, погибшие на войне, при катаклизмах, в самых разных непредсказуемых местах. Церковь, не зная имён, молится о христианах, которые умерли в одиночестве без какой-то связи с родными и близкими", - рассказал Волков.
Священник отметил, что Вселенских родительских суббот в церковном календаре только две - Мясопустная суббота пред началом Великого поста и Троицкая - перед праздником Троицы.
"Эти две Вселенские родительские субботы - основные дни, в которые молитва вмещает в себя поминовение вообще всех христиан. Другие родительские субботы носят более локальный характер с точки зрения характера поминовения", - сказал священник.
Название "мясопустная" суббота связано со следующим после нее воскресеньем (в церкви воскресенье называют неделей), которое принято называть "неделей о Страшном суде" или "мясопустной". Следующая за этим воскресеньем неделя (в церкви неделю называют седмицей) - это масленица, когда, согласно уставу, мясо уже не едят, готовясь к Великому посту. Великий пост в 2025 году начнется 3 марта и продлится до 19 апреля.