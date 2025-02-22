https://ria.ru/20250222/khristianstvo-2000939071.html

Священник рассказал о Вселенской родительской субботе

Священник рассказал о Вселенской родительской субботе - РИА Новости, 22.02.2025

Священник рассказал о Вселенской родительской субботе

Во Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу Русская православная церковь поминает всех усопших христиан, в том числе и тех, кого не удалось отпеть... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T01:44:00+03:00

2025-02-22T01:44:00+03:00

2025-02-22T01:44:00+03:00

религия

русская православная церковь

религиозные праздники

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Во Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу Русская православная церковь поминает всех усопших христиан, в том числе и тех, кого не удалось отпеть -пропавших без вести, погибших на войне и при других трагических обстоятельствах, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Вселенскую (мясопустную) субботу Церковь отмечает в этом году 22 февраля. "Во Вселенскую субботу Церковью установлено поминовение всех от века умерших православных христиан. В это поминовение, если мы посмотрим на богослужебные тексты, включаются все люди, самым разным образом закончившие свою жизнь, не только умершие в своей кровати, но и пропавшие без вести, погибшие на войне, при катаклизмах, в самых разных непредсказуемых местах. Церковь, не зная имён, молится о христианах, которые умерли в одиночестве без какой-то связи с родными и близкими", - рассказал Волков. Священник отметил, что Вселенских родительских суббот в церковном календаре только две - Мясопустная суббота пред началом Великого поста и Троицкая - перед праздником Троицы. "Эти две Вселенские родительские субботы - основные дни, в которые молитва вмещает в себя поминовение вообще всех христиан. Другие родительские субботы носят более локальный характер с точки зрения характера поминовения", - сказал священник. Название "мясопустная" суббота связано со следующим после нее воскресеньем (в церкви воскресенье называют неделей), которое принято называть "неделей о Страшном суде" или "мясопустной". Следующая за этим воскресеньем неделя (в церкви неделю называют седмицей) - это масленица, когда, согласно уставу, мясо уже не едят, готовясь к Великому посту. Великий пост в 2025 году начнется 3 марта и продлится до 19 апреля.

https://ria.ru/20250106/kirill-1992667250.html

https://ria.ru/20241129/karta-1986269965.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

русская православная церковь, религиозные праздники