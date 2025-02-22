Кандидат в президенты Румынии пообещал запретить фонд Сороса
Джеорджеску пообещал запретить фонд Сороса и вернуть демократию
© Getty Images / Andrei PungovschiКэлин Джорджеску
© Getty Images / Andrei Pungovschi
Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску раскритиковал власти страны, обвинив в подрыве демократии, и пообещал, что в случае избрания на пост главы государства, он запретит общественные организации, финансируемые фондом финансиста Джорджа Сороса, соответствующее заявление политик сделал на митинге в Бухаресте.
В субботу сторонники Джеорджеску вышли на массовую акцию протеста в Бухаресте, манифестанты выступают с требованием возобновления второго тура президентских выборов. Трансляция митинга ведется онлайн в социальных сетях и в медиаресурсах, близких к оппозиции.
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"Сожалею, что некоторые представители действующей власти создали "параллельное государство", подрывают демократию, нарушают права человека, крадут выборы. Но эпоха Сороса в Румынии уже закончилась. Я приложу все усилия, чтобы запретить сеть Сороса в стране. Это будет одна из ключевых целей моего президентского мандата. Незамедлительно сеть Сороса будет полностью запрещена", - сказал Джеорджеску.
Ранее на митинге представитель правой партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Адриан Охачь заявил, что в поддержку Джеорджеску собрано более 200 тысяч подписей.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.