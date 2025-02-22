https://ria.ru/20250222/kandidat-2001013595.html

Кандидат в президенты Румынии пообещал запретить фонд Сороса

Кандидат в президенты Румынии пообещал запретить фонд Сороса - РИА Новости, 22.02.2025

Кандидат в президенты Румынии пообещал запретить фонд Сороса

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску раскритиковал власти страны, обвинив в подрыве демократии, и пообещал, что в случае избрания на пост главы... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T17:08:00+03:00

2025-02-22T17:08:00+03:00

2025-02-22T17:08:00+03:00

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КИШИНЕВ, 22 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску раскритиковал власти страны, обвинив в подрыве демократии, и пообещал, что в случае избрания на пост главы государства, он запретит общественные организации, финансируемые фондом финансиста Джорджа Сороса, соответствующее заявление политик сделал на митинге в Бухаресте. В субботу сторонники Джеорджеску вышли на массовую акцию протеста в Бухаресте, манифестанты выступают с требованием возобновления второго тура президентских выборов. Трансляция митинга ведется онлайн в социальных сетях и в медиаресурсах, близких к оппозиции. "Сожалею, что некоторые представители действующей власти создали "параллельное государство", подрывают демократию, нарушают права человека, крадут выборы. Но эпоха Сороса в Румынии уже закончилась. Я приложу все усилия, чтобы запретить сеть Сороса в стране. Это будет одна из ключевых целей моего президентского мандата. Незамедлительно сеть Сороса будет полностью запрещена", - сказал Джеорджеску. Ранее на митинге представитель правой партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Адриан Охачь заявил, что в поддержку Джеорджеску собрано более 200 тысяч подписей. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов. Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.

https://ria.ru/20241231/dzheordzhesku-1992188431.html

https://ria.ru/20250122/rumyniya-1994959282.html

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в мире, румыния, бухарест, сша, кэлин джеорджеску, джордж сорос, нато