Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в президенты Румынии пообещал запретить фонд Сороса - РИА Новости, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/kandidat-2001013595.html
Кандидат в президенты Румынии пообещал запретить фонд Сороса
Кандидат в президенты Румынии пообещал запретить фонд Сороса - РИА Новости, 22.02.2025
Кандидат в президенты Румынии пообещал запретить фонд Сороса
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску раскритиковал власти страны, обвинив в подрыве демократии, и пообещал, что в случае избрания на пост главы... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T17:08:00+03:00
2025-02-22T17:08:00+03:00
в мире
румыния
бухарест
сша
кэлин джеорджеску
джордж сорос
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996555705_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_839570c6f986af725b17391730821271.jpg
КИШИНЕВ, 22 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску раскритиковал власти страны, обвинив в подрыве демократии, и пообещал, что в случае избрания на пост главы государства, он запретит общественные организации, финансируемые фондом финансиста Джорджа Сороса, соответствующее заявление политик сделал на митинге в Бухаресте. В субботу сторонники Джеорджеску вышли на массовую акцию протеста в Бухаресте, манифестанты выступают с требованием возобновления второго тура президентских выборов. Трансляция митинга ведется онлайн в социальных сетях и в медиаресурсах, близких к оппозиции. "Сожалею, что некоторые представители действующей власти создали "параллельное государство", подрывают демократию, нарушают права человека, крадут выборы. Но эпоха Сороса в Румынии уже закончилась. Я приложу все усилия, чтобы запретить сеть Сороса в стране. Это будет одна из ключевых целей моего президентского мандата. Незамедлительно сеть Сороса будет полностью запрещена", - сказал Джеорджеску. Ранее на митинге представитель правой партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Адриан Охачь заявил, что в поддержку Джеорджеску собрано более 200 тысяч подписей. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов. Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.
https://ria.ru/20241231/dzheordzhesku-1992188431.html
https://ria.ru/20250122/rumyniya-1994959282.html
румыния
бухарест
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996555705_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3a55027a229d8953bea43bc418a9231.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, бухарест, сша, кэлин джеорджеску, джордж сорос, нато
В мире, Румыния, Бухарест, США, Кэлин Джеорджеску, Джордж Сорос, НАТО
Кандидат в президенты Румынии пообещал запретить фонд Сороса

Джеорджеску пообещал запретить фонд Сороса и вернуть демократию

© Getty Images / Andrei PungovschiКэлин Джорджеску
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Getty Images / Andrei Pungovschi
Кэлин Джорджеску. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 22 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску раскритиковал власти страны, обвинив в подрыве демократии, и пообещал, что в случае избрания на пост главы государства, он запретит общественные организации, финансируемые фондом финансиста Джорджа Сороса, соответствующее заявление политик сделал на митинге в Бухаресте.
В субботу сторонники Джеорджеску вышли на массовую акцию протеста в Бухаресте, манифестанты выступают с требованием возобновления второго тура президентских выборов. Трансляция митинга ведется онлайн в социальных сетях и в медиаресурсах, близких к оппозиции.
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Суд в Румынии отклонил иск Джеорджеску о признании выборов легитимными
31 декабря 2024, 20:32
"Сожалею, что некоторые представители действующей власти создали "параллельное государство", подрывают демократию, нарушают права человека, крадут выборы. Но эпоха Сороса в Румынии уже закончилась. Я приложу все усилия, чтобы запретить сеть Сороса в стране. Это будет одна из ключевых целей моего президентского мандата. Незамедлительно сеть Сороса будет полностью запрещена", - сказал Джеорджеску.
Ранее на митинге представитель правой партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Адриан Охачь заявил, что в поддержку Джеорджеску собрано более 200 тысяч подписей.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Опрос показал отношение к кандидату в президенты Джеорджеску в Румынии
22 января, 12:57
 
В миреРумынияБухарестСШАКэлин ДжеорджескуДжордж СоросНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала