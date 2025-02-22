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Израиль вызволил из сектора Газа 30 заложников

Израиль вызволил из сектора Газа 30 заложников - РИА Новости, 22.02.2025

Израиль вызволил из сектора Газа 30 заложников

Израиль в субботу вызволил из сектора Газа последних шестерых заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно было освободить в рамках первого этапа... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T18:29:00+03:00

2025-02-22T18:29:00+03:00

2025-02-22T18:29:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Израиль в субботу вызволил из сектора Газа последних шестерых заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно было освободить в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, таким образом, за пять недель перемирия Израиль добился возвращения 30 живых заложников и четверых тел погибших заложников. Власти Израиля и руководство ХАМАС анонсировали, что на следующей неделе в рамках первого этапа сделки палестинская группировка выдаст Израилю тела еще четырех погибших заложников. Как только это случится, в палестинском полуэксклаве останутся 59 израильских заложников, около половины из которых признаны погибшими. В обмен на освобождение заложников на первом этапе соглашения Израиль вывел войска из внутренних районов сектора Газа, оставив их только в так называемом Филадельфийском коридоре на границе полуэксклава с Египтом, а также в буферной зоне безопасности, которая расположена по периметру границ полуэксклава. Из израильских тюрем уже были отпущены более 1 тысячи палестинских заключенных, среди которых есть десятки террористов, осужденных на пожизненные сроки за убийства израильтян. Еще порядка 600 заключенных палестинцев должны быть освобождены 22 февраля, однако этого еще не произошло. Кроме того, были значительно увеличены объемы ввозимой в сектор Газа гуманитарной помощи, а жителям полуэксклава было позволено свободно перемещаться по его территории. Судьба остающихся в секторе Газа заложников, а также перспективы прекращения этого вооруженного конфликта теперь зависят от результатов переговоров по второму этапу соглашения, который предполагает полный вывод войск из сектора Газа, гарантии о прекращении войны, а также освобождение всех оставшихся заложников в обмен на неизвестное число палестинских заключенных. При этом требования конфликтующих сторон принципиально противоречат друг другу. Израиль настаивает на том, что война не прекратится, пока политический и военный потенциал ХАМАС в каком-либо виде сохраняется в Газе. Будущее палестинского полуэксклава стало более неопределенным в связи с недавними противоречивыми заявлениями президента США Дональда Трампа, который призвал к полному выселению палестинцев из сектора Газа, а также планах "владеть" Газой и превратить ее в "новую ривьеру" Ближнего Востока. Конфликтующие стороны и посредники в лице Египта, Катара и США пока что официально не сообщали о том, что ведутся какие-то предметные переговоры по второму этапу соглашения. При этом начаться они должны были еще несколько недель назад.

https://ria.ru/20250221/hamas-2000931411.html

https://ria.ru/20250222/bibas-2000954619.html

https://ria.ru/20250217/netanyakhu-1999847932.html

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в мире, израиль, египет, сша, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году