Израильским военным в Газе передали шестого освобожденного заложника
Израилю передали шестого освобожденного заложника после десяти лет в плену
© AP Photo / Mohamamd Abu SamraОсвобождение израильских заложников из сектора Газа. 22 февраля 2025
© AP Photo / Mohamamd Abu Samra
Освобождение израильских заложников из сектора Газа. 22 февраля 2025
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев — РИА Новости. Красный Крест передал израильским военным шестого освобожденного в секторе Газа заложника, который провел в плену у палестинских группировок около десяти лет, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Элитное подразделение ЦАХАЛ и силы Службы общей безопасности сопровождают освобожденного заложника на пути в Израиль, где он пройдет первичное медицинское обследование и встретится с семьей", — говорится в релизе.
Освобожденный заложник — это 36-летний израильский араб из бедуинской общины Хишам Шаабан ас-Саид. В 2015 году, страдая психическим расстройством, он отправился в Газу. В отличие от других заложников, Хишама освободили без унизительной пропагандистской церемонии, которую ХАМАС устраивало во время предыдущих раундов обмена. Израильские СМИ предполагают, что это стало знаком уважения к тому, что он мусульманин.
За сегодняшний день палестинские радикалы уже освободили из плена в Газе пятерых заложников. Четверых из них захватили 7 октября 2023 года во время атаки боевиков ХАМАС на юг Израиля. Еще одного — еврея, выходца из Эфиопии по имени Авера Менгисту — освободили после почти 11 месяцев плена. Он страдает психическим расстройством и самостоятельно отправился в анклав в 2014 году.
В соответствии с соглашением о прекращении огня освобожденные сегодня люди станут последними живыми заложниками, которых ХАМАС отпустит в рамках первого этапа сделки с Израилем.
Взамен из израильских тюрем выпустят более 600 палестинских заключенных, в том числе десятки с пожизненными сроками за терроризм.
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Перемирие на Ближнем Востоке
Режим прекращения огня в секторе Газа действует с 19 января. В рамках первого этапа соглашения предусматривается освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.