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Израильским военным в Газе передали шестого освобожденного заложника - РИА Новости, 22.02.2025
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16:21 22.02.2025 (обновлено: 21:24 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/izrail-2001008308.html
Израильским военным в Газе передали шестого освобожденного заложника
Израильским военным в Газе передали шестого освобожденного заложника - РИА Новости, 22.02.2025
Израильским военным в Газе передали шестого освобожденного заложника
Красный Крест передал израильским военным шестого освобожденного в секторе Газа заложника, который провел в плену у палестинских группировок около десяти лет,... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T16:21:00+03:00
2025-02-22T21:24:00+03:00
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
израиль
хамас
красный крест
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев — РИА Новости. Красный Крест передал израильским военным шестого освобожденного в секторе Газа заложника, который провел в плену у палестинских группировок около десяти лет, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Элитное подразделение ЦАХАЛ и силы Службы общей безопасности сопровождают освобожденного заложника на пути в Израиль, где он пройдет первичное медицинское обследование и встретится с семьей", — говорится в релизе.Освобожденный заложник — это 36-летний израильский араб из бедуинской общины Хишам Шаабан ас-Саид. В 2015 году, страдая психическим расстройством, он отправился в Газу. В отличие от других заложников, Хишама освободили без унизительной пропагандистской церемонии, которую ХАМАС устраивало во время предыдущих раундов обмена. Израильские СМИ предполагают, что это стало знаком уважения к тому, что он мусульманин.За сегодняшний день палестинские радикалы уже освободили из плена в Газе пятерых заложников. Четверых из них захватили 7 октября 2023 года во время атаки боевиков ХАМАС на юг Израиля. Еще одного — еврея, выходца из Эфиопии по имени Авера Менгисту — освободили после почти 11 месяцев плена. Он страдает психическим расстройством и самостоятельно отправился в анклав в 2014 году.В соответствии с соглашением о прекращении огня освобожденные сегодня люди станут последними живыми заложниками, которых ХАМАС отпустит в рамках первого этапа сделки с Израилем.Взамен из израильских тюрем выпустят более 600 палестинских заключенных, в том числе десятки с пожизненными сроками за терроризм.Перемирие на Ближнем ВостокеРежим прекращения огня в секторе Газа действует с 19 января. В рамках первого этапа соглашения предусматривается освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
https://ria.ru/20250222/bibas-2000954619.html
https://ria.ru/20250216/trufanov-1999723438.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, хамас, красный крест, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль, ХАМАС, Красный Крест, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израильским военным в Газе передали шестого освобожденного заложника

Израилю передали шестого освобожденного заложника после десяти лет в плену

© AP Photo / Mohamamd Abu SamraОсвобождение израильских заложников из сектора Газа. 22 февраля 2025
Освобождение израильских заложников из сектора Газа. 22 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Mohamamd Abu Samra
Освобождение израильских заложников из сектора Газа. 22 февраля 2025
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев — РИА Новости. Красный Крест передал израильским военным шестого освобожденного в секторе Газа заложника, который провел в плену у палестинских группировок около десяти лет, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Элитное подразделение ЦАХАЛ и силы Службы общей безопасности сопровождают освобожденного заложника на пути в Израиль, где он пройдет первичное медицинское обследование и встретится с семьей", — говорится в релизе.
Автомобили Красного Креста на месте передачи заложников в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
СМИ: экспертиза подтвердила убийство израильской заложницы в плену ХАМАС
Вчера, 08:49
Освобожденный заложник — это 36-летний израильский араб из бедуинской общины Хишам Шаабан ас-Саид. В 2015 году, страдая психическим расстройством, он отправился в Газу. В отличие от других заложников, Хишама освободили без унизительной пропагандистской церемонии, которую ХАМАС устраивало во время предыдущих раундов обмена. Израильские СМИ предполагают, что это стало знаком уважения к тому, что он мусульманин.
За сегодняшний день палестинские радикалы уже освободили из плена в Газе пятерых заложников. Четверых из них захватили 7 октября 2023 года во время атаки боевиков ХАМАС на юг Израиля. Еще одного — еврея, выходца из Эфиопии по имени Авера Менгисту — освободили после почти 11 месяцев плена. Он страдает психическим расстройством и самостоятельно отправился в анклав в 2014 году.
В соответствии с соглашением о прекращении огня освобожденные сегодня люди станут последними живыми заложниками, которых ХАМАС отпустит в рамках первого этапа сделки с Израилем.
Взамен из израильских тюрем выпустят более 600 палестинских заключенных, в том числе десятки с пожизненными сроками за терроризм.
Российский заложник Александр Труфанов, освобожденный из плена, на территории Израиля - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Россиянину Труфанову во время похищения ХАМАС прострелили обе ноги
16 февраля, 22:17

Перемирие на Ближнем Востоке

Режим прекращения огня в секторе Газа действует с 19 января. В рамках первого этапа соглашения предусматривается освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуИзраильХАМАСКрасный КрестАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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