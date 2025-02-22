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ХАМАС призвало посредников оказать давление на Израиль - РИА Новости, 22.02.2025
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21:52 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/hamas-2001044868.html
ХАМАС призвало посредников оказать давление на Израиль
ХАМАС призвало посредников оказать давление на Израиль - РИА Новости, 22.02.2025
ХАМАС призвало посредников оказать давление на Израиль
Палестинское движение ХАМАС заявило, что призывает посредников оказать давление на Израиль в связи с задержкой с освобождением палестинских заключенных. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T21:52:00+03:00
2025-02-22T21:52:00+03:00
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КАИР, 22 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что призывает посредников оказать давление на Израиль в связи с задержкой с освобождением палестинских заключенных. В субботу ХАМАС освободило шестерых израильских заложников в ходе седьмого обмена в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Ранее офис по делам пленных в ХАМАС заявлял, что в ответ Израиль должен отпустить более 600 палестинских заключенных, но на данный момент они все еще не были освобождены. "Несоблюдение оккупацией (Израилем – ред.) обязательств по освобождению заключенных в рамках седьмой партии обмена в согласованный срок представляет собой грубое нарушение соглашения", - говорится в заявлении представителя ХАМАС Абдель Латыфа аль-Кануа, которое опубликовало движение. Представитель ХАМАС подчеркнул, что движение призывает посредников и гарантов соглашения "оказать давление на Израиль" для соблюдения соглашения о прекращении огня и выполнении его пунктов "без промедления и задержек". С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250221/netanjahu-2000734959.html
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в мире, израиль, катар, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Катар, Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС призвало посредников оказать давление на Израиль

ХАМАС призвало надавить на Израиль из-за задержки с освобождением палестинцев

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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КАИР, 22 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что призывает посредников оказать давление на Израиль в связи с задержкой с освобождением палестинских заключенных.
В субботу ХАМАС освободило шестерых израильских заложников в ходе седьмого обмена в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Ранее офис по делам пленных в ХАМАС заявлял, что в ответ Израиль должен отпустить более 600 палестинских заключенных, но на данный момент они все еще не были освобождены.
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Нетаньяху пригрозил ХАМАС расплатой за нарушение соглашения по заложникам
21 февраля, 11:15
«
"Несоблюдение оккупацией (Израилем – ред.) обязательств по освобождению заключенных в рамках седьмой партии обмена в согласованный срок представляет собой грубое нарушение соглашения", - говорится в заявлении представителя ХАМАС Абдель Латыфа аль-Кануа, которое опубликовало движение.
Представитель ХАМАС подчеркнул, что движение призывает посредников и гарантов соглашения "оказать давление на Израиль" для соблюдения соглашения о прекращении огня и выполнении его пунктов "без промедления и задержек".
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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17 февраля, 14:35
 
В миреИзраильКатарЕгипетХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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