https://ria.ru/20250222/hamas-2001044868.html

ХАМАС призвало посредников оказать давление на Израиль

ХАМАС призвало посредников оказать давление на Израиль - РИА Новости, 22.02.2025

ХАМАС призвало посредников оказать давление на Израиль

Палестинское движение ХАМАС заявило, что призывает посредников оказать давление на Израиль в связи с задержкой с освобождением палестинских заключенных. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T21:52:00+03:00

2025-02-22T21:52:00+03:00

2025-02-22T21:52:00+03:00

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КАИР, 22 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что призывает посредников оказать давление на Израиль в связи с задержкой с освобождением палестинских заключенных. В субботу ХАМАС освободило шестерых израильских заложников в ходе седьмого обмена в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Ранее офис по делам пленных в ХАМАС заявлял, что в ответ Израиль должен отпустить более 600 палестинских заключенных, но на данный момент они все еще не были освобождены. "Несоблюдение оккупацией (Израилем – ред.) обязательств по освобождению заключенных в рамках седьмой партии обмена в согласованный срок представляет собой грубое нарушение соглашения", - говорится в заявлении представителя ХАМАС Абдель Латыфа аль-Кануа, которое опубликовало движение. Представитель ХАМАС подчеркнул, что движение призывает посредников и гарантов соглашения "оказать давление на Израиль" для соблюдения соглашения о прекращении огня и выполнении его пунктов "без промедления и задержек". С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250221/netanjahu-2000734959.html

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в мире, израиль, катар, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году