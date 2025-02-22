ХАМАС призвало посредников оказать давление на Израиль
ХАМАС призвало надавить на Израиль из-за задержки с освобождением палестинцев
© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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КАИР, 22 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что призывает посредников оказать давление на Израиль в связи с задержкой с освобождением палестинских заключенных.
В субботу ХАМАС освободило шестерых израильских заложников в ходе седьмого обмена в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Ранее офис по делам пленных в ХАМАС заявлял, что в ответ Израиль должен отпустить более 600 палестинских заключенных, но на данный момент они все еще не были освобождены.
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"Несоблюдение оккупацией (Израилем – ред.) обязательств по освобождению заключенных в рамках седьмой партии обмена в согласованный срок представляет собой грубое нарушение соглашения", - говорится в заявлении представителя ХАМАС Абдель Латыфа аль-Кануа, которое опубликовало движение.
Представитель ХАМАС подчеркнул, что движение призывает посредников и гарантов соглашения "оказать давление на Израиль" для соблюдения соглашения о прекращении огня и выполнении его пунктов "без промедления и задержек".
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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