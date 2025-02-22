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Под Севастополем три человека задохнулись угарным газом

Под Севастополем три человека задохнулись угарным газом - РИА Новости, 22.02.2025

Под Севастополем три человека задохнулись угарным газом

Три человека, в том числе девочка 2014 года рождения, задохнулись от угарного газа в частном доме в селе Поворотное под Севастополем, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T17:25:00+03:00

2025-02-22T17:25:00+03:00

2025-02-22T17:25:00+03:00

происшествия

севастополь

россия

михаил развожаев

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Три человека, в том числе девочка 2014 года рождения, задохнулись от угарного газа в частном доме в селе Поворотное под Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Сегодня в Севастополе произошла трагедия. В селе Поворотном в частном жилом доме задохнулись угарным газом 3 человека, в том числе ребенок - девочка 2014 года рождения", - написал Развожаев. По предварительной версии, трагедия произошла из-за нарушений в эксплуатации печного оборудования. Уточняется, что на месте происшествия работают представители прокуратуры и СК РФ, спасатели МЧС. Губернатор принес соболезнования родным и близким погибших.

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происшествия, севастополь, россия, михаил развожаев, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)