https://ria.ru/20250222/gagauzija-2000968231.html

Спикера парламента Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева

Спикера парламента Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 22.02.2025

Спикера парламента Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева

Спикер Народного собрания (местный парламент) Гагаузии Дмитрий Константинов сообщил, что его задержали в аэропорту Кишинева перед вылетом в Турцию. РИА Новости, 22.02.2025

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2025-02-22T10:44:00+03:00

2025-02-22T17:14:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

турция

дмитрий константинов

евгения гуцул

майя санду

гагаузия

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КИШИНЕВ, 22 фев — РИА Новости. Спикер Народного собрания (местный парламент) Гагаузии Дмитрий Константинов сообщил, что его задержали в аэропорту Кишинева перед вылетом в Турцию."Меня не выпустили в Турцию, я летел на лечение. На пограничном контроле в аэропорту паспорт забрали, мне не смогли объяснить причину. Девушка-пограничник только сказала, что сама не понимает, что происходит. Мой паспорт держали до тех пор, пока самолет не вылетел из Кишинева. Произошло это в 07:00, и только после вылета, примерно в 07:30, мне вернули документ", — сказал он на брифинге.Спикер отметил, что представил контролирующим органам приглашение из клиники с печатью и контактной информацией, но это не повлияло на решение пограничников.Это не первый подобный случай с участием Константинова. В апреле прошлого года после возвращения из Москвы в Кишинев у него забрали дипломатический паспорт.Правительство пока не прокомментировало инцидент. По данным правозащитных организаций, за последний год в Молдавии участились случаи задержания на границе без объяснения причин. Эксперты связывают это с ужесточением контроля на фоне политической нестабильности.Весной 2023 года победу на выборах главы Гагаузии одержала Евгения Гуцул, баллотировавшаяся от оппозиционной партии "Шор". Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов.Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство республики.

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https://ria.ru/20250221/moldaviya-2000812079.html

https://ria.ru/20241223/sandu-1990855645.html

https://ria.ru/20250215/gagauziya-1999575095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, турция, дмитрий константинов, евгения гуцул, майя санду, гагаузия