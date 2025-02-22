Спикера парламента Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева
Спикера парламента Гагаузии Константинова задержали перед вылетом в Турцию
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов
Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 фев — РИА Новости. Спикер Народного собрания (местный парламент) Гагаузии Дмитрий Константинов сообщил, что его задержали в аэропорту Кишинева перед вылетом в Турцию.
"Меня не выпустили в Турцию, я летел на лечение. На пограничном контроле в аэропорту паспорт забрали, мне не смогли объяснить причину. Девушка-пограничник только сказала, что сама не понимает, что происходит. Мой паспорт держали до тех пор, пока самолет не вылетел из Кишинева. Произошло это в 07:00, и только после вылета, примерно в 07:30, мне вернули документ", — сказал он на брифинге.
Константинов ранее заявлял, что Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии оказывает на него давление, требуя обеспечить отставку главы автономии Евгении Гуцул.
Спикер отметил, что представил контролирующим органам приглашение из клиники с печатью и контактной информацией, но это не повлияло на решение пограничников.
Глава Гагаузии попросила Трампа больше не давать деньги Кишиневу
21 февраля, 14:45
Это не первый подобный случай с участием Константинова. В апреле прошлого года после возвращения из Москвы в Кишинев у него забрали дипломатический паспорт.
Правительство пока не прокомментировало инцидент. По данным правозащитных организаций, за последний год в Молдавии участились случаи задержания на границе без объяснения причин. Эксперты связывают это с ужесточением контроля на фоне политической нестабильности.
Власти Гагаузии не признают Санду президентом Молдавии
23 декабря 2024, 16:45
Весной 2023 года победу на выборах главы Гагаузии одержала Евгения Гуцул, баллотировавшаяся от оппозиционной партии "Шор". Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов.
Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство республики.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
Гагаузия попросила Молдавию восстановить авиасообщение с Россией
15 февраля, 15:04