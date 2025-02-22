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Форум "История для будущего. Достойны быть непобедимыми" открылся в Вологде - РИА Новости, 22.02.2025
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Вологодская область
 
14:20 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/forum-2000992992.html
Форум "История для будущего. Достойны быть непобедимыми" открылся в Вологде
Форум "История для будущего. Достойны быть непобедимыми" открылся в Вологде - РИА Новости, 22.02.2025
Форум "История для будущего. Достойны быть непобедимыми" открылся в Вологде
Ратные подвиги вологжан вспоминают в областной столице на межрегиональном форуме "История для будущего. Достойны быть непобедимыми", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T14:20:00+03:00
2025-02-22T14:20:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
вологда
фонд президентских грантов
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Ратные подвиги вологжан вспоминают в областной столице на межрегиональном форуме "История для будущего. Достойны быть непобедимыми", сообщает пресс-служба губернатора."Помним и чтим великий подвиг предков, понимая, что сегодня на линии боевого соприкосновения его повторяют наши воины-участники специальной военной операции. На форуме "История для будущего. Достойны быть непобедимыми" эксперты из Вологодской, Архангельской, Ленинградской, Московской областей и республики Удмуртия обсудят роль Вологодчины в военных событиях разных эпох. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне как никогда актуально вспомнить о ратных заслугах вологжан в прошлом и настоящем и наметить планы на будущее по развитию Русского Севера", - отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.Форум организован вологодским отделением Российского военно-исторического общества совместно с "Вологодским объединением поисковиков" и проходит в Вологде с 22 по 23 февраля.В рамках форума состоится межрегиональный семинар по вопросам развития школьных музеев, презентация проекта "Достойны быть непобедимыми", который включает военно-историческую реконструкцию событий Великой Отечественной войны, а также презентация выставки "Дорогами красных следопытов", созданной при поддержке Фонда президентских грантов и посвященной сохранению памяти генералов и адмиралов – уроженцев Вологодской области.Кроме того, организованы четыре тематические секции, на которых обсудят вопросы патриотического воспитания, военной истории, поисковой работы и реконструкции.Так, исследователи вспомнят известных вологжан, стоявших у истоков создания Императорского Русского военно-исторического общества - Н. Д. Чечулина и П. Д. Паренсова, затронут вопросы о новых подходах к поисковой работе, учитывая интересы и особенности молодежи.Свои научные работы представят вологодские историки – доктор исторических наук, профессор ВоГУ Василий Саблин и доктор исторических наук, профессор кафедры философии и истории Вологодского института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний Александр Кузьминых. На секции "Вологодчина в военной истории России" спикеры познакомят участников со своими наработками и поделятся практиками вовлечения жителей в процесс исследования родного края.
https://ria.ru/20250222/vologodchina-2000989637.html
https://ria.ru/20250221/svo-2000864546.html
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георгий филимонов, вологда, фонд президентских грантов
Вологодская область, Георгий Филимонов, Вологда, Фонд президентских грантов
Форум "История для будущего. Достойны быть непобедимыми" открылся в Вологде

В Вологоде заработал форум "История для будущего. Достойны быть непобедимыми"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Георгий Филимонов
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Ратные подвиги вологжан вспоминают в областной столице на межрегиональном форуме "История для будущего. Достойны быть непобедимыми", сообщает пресс-служба губернатора.
"Помним и чтим великий подвиг предков, понимая, что сегодня на линии боевого соприкосновения его повторяют наши воины-участники специальной военной операции. На форуме "История для будущего. Достойны быть непобедимыми" эксперты из Вологодской, Архангельской, Ленинградской, Московской областей и республики Удмуртия обсудят роль Вологодчины в военных событиях разных эпох. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне как никогда актуально вспомнить о ратных заслугах вологжан в прошлом и настоящем и наметить планы на будущее по развитию Русского Севера", - отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Более 5,5 млрд рублей направила Вологодчина на поддержку бойцов СВО
Вчера, 13:54
Форум организован вологодским отделением Российского военно-исторического общества совместно с "Вологодским объединением поисковиков" и проходит в Вологде с 22 по 23 февраля.
В рамках форума состоится межрегиональный семинар по вопросам развития школьных музеев, презентация проекта "Достойны быть непобедимыми", который включает военно-историческую реконструкцию событий Великой Отечественной войны, а также презентация выставки "Дорогами красных следопытов", созданной при поддержке Фонда президентских грантов и посвященной сохранению памяти генералов и адмиралов – уроженцев Вологодской области.
Кроме того, организованы четыре тематические секции, на которых обсудят вопросы патриотического воспитания, военной истории, поисковой работы и реконструкции.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Жестянников выразил слова благодарности отцам вологодских участников СВО
21 февраля, 17:18
Так, исследователи вспомнят известных вологжан, стоявших у истоков создания Императорского Русского военно-исторического общества - Н. Д. Чечулина и П. Д. Паренсова, затронут вопросы о новых подходах к поисковой работе, учитывая интересы и особенности молодежи.
Свои научные работы представят вологодские историки – доктор исторических наук, профессор ВоГУ Василий Саблин и доктор исторических наук, профессор кафедры философии и истории Вологодского института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний Александр Кузьминых. На секции "Вологодчина в военной истории России" спикеры познакомят участников со своими наработками и поделятся практиками вовлечения жителей в процесс исследования родного края.
 
Вологодская областьГеоргий ФилимоновВологдаФонд президентских грантов
 
 
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