https://ria.ru/20250222/forum-2000992992.html

Форум "История для будущего. Достойны быть непобедимыми" открылся в Вологде

Форум "История для будущего. Достойны быть непобедимыми" открылся в Вологде - РИА Новости, 22.02.2025

Форум "История для будущего. Достойны быть непобедимыми" открылся в Вологде

Ратные подвиги вологжан вспоминают в областной столице на межрегиональном форуме "История для будущего. Достойны быть непобедимыми", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T14:20:00+03:00

2025-02-22T14:20:00+03:00

2025-02-22T14:20:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

вологда

фонд президентских грантов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906547179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c542e5e1131b4f72f4db2055f710af04.jpg

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Ратные подвиги вологжан вспоминают в областной столице на межрегиональном форуме "История для будущего. Достойны быть непобедимыми", сообщает пресс-служба губернатора."Помним и чтим великий подвиг предков, понимая, что сегодня на линии боевого соприкосновения его повторяют наши воины-участники специальной военной операции. На форуме "История для будущего. Достойны быть непобедимыми" эксперты из Вологодской, Архангельской, Ленинградской, Московской областей и республики Удмуртия обсудят роль Вологодчины в военных событиях разных эпох. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне как никогда актуально вспомнить о ратных заслугах вологжан в прошлом и настоящем и наметить планы на будущее по развитию Русского Севера", - отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.Форум организован вологодским отделением Российского военно-исторического общества совместно с "Вологодским объединением поисковиков" и проходит в Вологде с 22 по 23 февраля.В рамках форума состоится межрегиональный семинар по вопросам развития школьных музеев, презентация проекта "Достойны быть непобедимыми", который включает военно-историческую реконструкцию событий Великой Отечественной войны, а также презентация выставки "Дорогами красных следопытов", созданной при поддержке Фонда президентских грантов и посвященной сохранению памяти генералов и адмиралов – уроженцев Вологодской области.Кроме того, организованы четыре тематические секции, на которых обсудят вопросы патриотического воспитания, военной истории, поисковой работы и реконструкции.Так, исследователи вспомнят известных вологжан, стоявших у истоков создания Императорского Русского военно-исторического общества - Н. Д. Чечулина и П. Д. Паренсова, затронут вопросы о новых подходах к поисковой работе, учитывая интересы и особенности молодежи.Свои научные работы представят вологодские историки – доктор исторических наук, профессор ВоГУ Василий Саблин и доктор исторических наук, профессор кафедры философии и истории Вологодского института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний Александр Кузьминых. На секции "Вологодчина в военной истории России" спикеры познакомят участников со своими наработками и поделятся практиками вовлечения жителей в процесс исследования родного края.

https://ria.ru/20250222/vologodchina-2000989637.html

https://ria.ru/20250221/svo-2000864546.html

вологда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов, вологда, фонд президентских грантов