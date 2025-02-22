https://ria.ru/20250222/dnepropetrovsk-2000963368.html

В Днепропетровске прогремели взрывы на складах ВСУ

В Днепропетровске прогремели взрывы на складах ВСУ - РИА Новости, 22.02.2025

В Днепропетровске прогремели взрывы на складах ВСУ

Военные склады ВСУ поражены в ночь на субботу в Днепропетровске на востоке Украины, наблюдалась вторичная детонация, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T10:00:00+03:00

2025-02-22T10:00:00+03:00

2025-02-22T10:00:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военные склады ВСУ поражены в ночь на субботу в Днепропетровске на востоке Украины, наблюдалась вторичная детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Днепропетровск прилетело в 00.50 (мск -ред.)... прилет был на юге города, в микрорайоне Лоцманская Каменка. Там, между Близнюковским спуском и Южной объездной дорогой, находятся "бывшие" военные склады, где практически ежедневно видят движение армейских грузовиков. Прилет был с детонацией", - заявил Лебедев. Также информаторы Лебедева сообщили о "прилете" в пригороде Днепропетровска, однако точных данных о пораженной цели пока нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровск, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины