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В Днепропетровске прогремели взрывы на складах ВСУ
В Днепропетровске прогремели взрывы на складах ВСУ - РИА Новости, 22.02.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы на складах ВСУ
Военные склады ВСУ поражены в ночь на субботу в Днепропетровске на востоке Украины, наблюдалась вторичная детонация, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T10:00:00+03:00
2025-02-22T10:00:00+03:00
2025-02-22T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военные склады ВСУ поражены в ночь на субботу в Днепропетровске на востоке Украины, наблюдалась вторичная детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Днепропетровск прилетело в 00.50 (мск -ред.)... прилет был на юге города, в микрорайоне Лоцманская Каменка. Там, между Близнюковским спуском и Южной объездной дорогой, находятся "бывшие" военные склады, где практически ежедневно видят движение армейских грузовиков. Прилет был с детонацией", - заявил Лебедев. Также информаторы Лебедева сообщили о "прилете" в пригороде Днепропетровска, однако точных данных о пораженной цели пока нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске прогремели взрывы на складах ВСУ
Подполье сообщило о взрывах на складах ВСУ в Днепропетровске после прилетов