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В Днепропетровске прогремели взрывы на складах ВСУ - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/dnepropetrovsk-2000963368.html
В Днепропетровске прогремели взрывы на складах ВСУ
В Днепропетровске прогремели взрывы на складах ВСУ - РИА Новости, 22.02.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы на складах ВСУ
Военные склады ВСУ поражены в ночь на субботу в Днепропетровске на востоке Украины, наблюдалась вторичная детонация, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T10:00:00+03:00
2025-02-22T10:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военные склады ВСУ поражены в ночь на субботу в Днепропетровске на востоке Украины, наблюдалась вторичная детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Днепропетровск прилетело в 00.50 (мск -ред.)... прилет был на юге города, в микрорайоне Лоцманская Каменка. Там, между Близнюковским спуском и Южной объездной дорогой, находятся "бывшие" военные склады, где практически ежедневно видят движение армейских грузовиков. Прилет был с детонацией", - заявил Лебедев. Также информаторы Лебедева сообщили о "прилете" в пригороде Днепропетровска, однако точных данных о пораженной цели пока нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днепропетровск, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске прогремели взрывы на складах ВСУ

Подполье сообщило о взрывах на складах ВСУ в Днепропетровске после прилетов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Военные склады ВСУ поражены в ночь на субботу в Днепропетровске на востоке Украины, наблюдалась вторичная детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Днепропетровск прилетело в 00.50 (мск -ред.)... прилет был на юге города, в микрорайоне Лоцманская Каменка. Там, между Близнюковским спуском и Южной объездной дорогой, находятся "бывшие" военные склады, где практически ежедневно видят движение армейских грузовиков. Прилет был с детонацией", - заявил Лебедев.
Также информаторы Лебедева сообщили о "прилете" в пригороде Днепропетровска, однако точных данных о пораженной цели пока нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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