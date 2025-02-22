https://ria.ru/20250222/diplomatiya-2000946584.html
Рябков оценил шансы добиться сдвига к лучшему в отношениях с США
Рябков оценил шансы добиться сдвига к лучшему в отношениях с США - РИА Новости, 22.02.2025
Рябков оценил шансы добиться сдвига к лучшему в отношениях с США
Россия готова к деловому разговору с США и приветствует изменение тональности в заявлениях Вашингтона, но понять, можно ли быстро добиться сдвига к лучшему в... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T05:47:00+03:00
2025-02-22T05:47:00+03:00
2025-02-22T06:00:00+03:00
сша
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Россия готова к деловому разговору с США и приветствует изменение тональности в заявлениях Вашингтона, но понять, можно ли быстро добиться сдвига к лучшему в отношениях двух стран, получится только после новых контактов с американской стороной, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков."Мы все сигналы Вашингтона, тем более сигналы первого лица, тщательнейшим образом фиксируем и анализируем. Я должен сказать, что тональность контактов, которые прошли в последние дни, действительно существенно отличалась от того, что имело место в прошлом. Мы приветствуем эту смену тональности с американской стороны и сами готовы к деловому и практическому диалогу, к его продолжению. Но, насколько смена тональности и характера высказываний может быть трансформирована в практические дела, и особенно, как быстро это может произойти, для меня вопрос открытый", — сказал он.Он пояснил, что потребуются новые контакты и новые возможности для работы по практической повестке дня."Она понятна и определена руководством, сформулирована в ходе весьма продуктивной встречи в Эр-Рияде. Когда мы будем двигаться дальше, мы лучше поймем, существует ли действительно реальный, реализуемый шанс для того, чтобы добиться быстрых сдвигов к лучшему, либо понадобится более углубленная и, соответственно, требующая большего времени экспертная проработка, углубленные поиски компромиссных решений. Я думаю, что это в любом случае станет неотъемлемой частью наших усилий. Темп этой работы — на сегодня для меня вопрос открытый", — сказал Рябков.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250222/ssha-2000934716.html
https://ria.ru/20250221/antonov-2000924160.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, россия, вашингтон (штат), сергей рябков, сергей лавров, юрий ушаков
США, В мире, Россия, Вашингтон (штат), Сергей Рябков, Сергей Лавров, Юрий Ушаков
Рябков оценил шансы добиться сдвига к лучшему в отношениях с США
Рябков: после новых контактов в США будет ясно, возможен ли сдвиг к лучшему
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Россия готова к деловому разговору с США и приветствует изменение тональности в заявлениях Вашингтона, но понять, можно ли быстро добиться сдвига к лучшему в отношениях двух стран, получится только после новых контактов с американской стороной, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
"Мы все сигналы Вашингтона
, тем более сигналы первого лица, тщательнейшим образом фиксируем и анализируем. Я должен сказать, что тональность контактов, которые прошли в последние дни, действительно существенно отличалась от того, что имело место в прошлом. Мы приветствуем эту смену тональности с американской стороны и сами готовы к деловому и практическому диалогу, к его продолжению. Но, насколько смена тональности и характера высказываний может быть трансформирована в практические дела, и особенно, как быстро это может произойти, для меня вопрос открытый", — сказал он.
Он пояснил, что потребуются новые контакты и новые возможности для работы по практической повестке дня.
"Она понятна и определена руководством, сформулирована в ходе весьма продуктивной встречи в Эр-Рияде. Когда мы будем двигаться дальше, мы лучше поймем, существует ли действительно реальный, реализуемый шанс для того, чтобы добиться быстрых сдвигов к лучшему, либо понадобится более углубленная и, соответственно, требующая большего времени экспертная проработка, углубленные поиски компромиссных решений. Я думаю, что это в любом случае станет неотъемлемой частью наших усилий. Темп этой работы — на сегодня для меня вопрос открытый", — сказал Рябков.
Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.