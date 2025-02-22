https://ria.ru/20250222/desantniki-2000968065.html
Российские десантники отбили контратаку ВСУ под Свердликово
Российские десантники отбили контратаку ВСУ под Свердликово - РИА Новости, 22.02.2025
Российские десантники отбили контратаку ВСУ под Свердликово
Российские десантники, действующие в составе группировки войск "Север", отбили контратаку ВСУ в недавно освобожденном селе Свердликово в Курской области,... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T10:41:00+03:00
2025-02-22T10:41:00+03:00
2025-02-22T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
суджа
рыльск
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КУРСК, 22 фев — РИА Новости. Российские десантники, действующие в составе группировки войск "Север", отбили контратаку ВСУ в недавно освобожденном селе Свердликово в Курской области, сообщил РИА Новости командир парашютно-десантного батальона с позывным Горм."Утром противник на нескольких бронемашинах попытался контратаковать ранее занятые позиции дивизии в Свердликово. Совместными усилиями артиллерии, операторов БПЛА и штурмовых подразделений удалось уничтожить противника", — рассказал военный.ВС России ликвидировали три боевые машины и порядка 10-15 украинских пехотинцев. Также при облете позиций противника обнаружили и уничтожили артиллерийское орудие в одной из лесополос.В среду ведомство заявило, что российские войска при освобождении села взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 62 450 военнослужащих и 373 танка.
https://ria.ru/20250219/sverdlikovo-2000234999.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), суджа, рыльск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Суджа, Рыльск, Вооруженные силы РФ
Российские десантники отбили контратаку ВСУ под Свердликово
Российские десантники отбили контратаку ВСУ в курском селе Свердликово