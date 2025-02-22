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Российские десантники отбили контратаку ВСУ под Свердликово - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 22.02.2025 (обновлено: 12:39 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/desantniki-2000968065.html
Российские десантники отбили контратаку ВСУ под Свердликово
Российские десантники отбили контратаку ВСУ под Свердликово - РИА Новости, 22.02.2025
Российские десантники отбили контратаку ВСУ под Свердликово
Российские десантники, действующие в составе группировки войск "Север", отбили контратаку ВСУ в недавно освобожденном селе Свердликово в Курской области,... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T10:41:00+03:00
2025-02-22T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
суджа
рыльск
вооруженные силы рф
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КУРСК, 22 фев — РИА Новости. Российские десантники, действующие в составе группировки войск "Север", отбили контратаку ВСУ в недавно освобожденном селе Свердликово в Курской области, сообщил РИА Новости командир парашютно-десантного батальона с позывным Горм."Утром противник на нескольких бронемашинах попытался контратаковать ранее занятые позиции дивизии в Свердликово. Совместными усилиями артиллерии, операторов БПЛА и штурмовых подразделений удалось уничтожить противника", — рассказал военный.ВС России ликвидировали три боевые машины и порядка 10-15 украинских пехотинцев. Также при облете позиций противника обнаружили и уничтожили артиллерийское орудие в одной из лесополос.В среду ведомство заявило, что российские войска при освобождении села взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 62 450 военнослужащих и 373 танка.
https://ria.ru/20250219/sverdlikovo-2000234999.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
суджа
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), суджа, рыльск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Суджа, Рыльск, Вооруженные силы РФ
Российские десантники отбили контратаку ВСУ под Свердликово

Российские десантники отбили контратаку ВСУ в курском селе Свердликово

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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КУРСК, 22 фев — РИА Новости. Российские десантники, действующие в составе группировки войск "Север", отбили контратаку ВСУ в недавно освобожденном селе Свердликово в Курской области, сообщил РИА Новости командир парашютно-десантного батальона с позывным Горм.
"Утром противник на нескольких бронемашинах попытался контратаковать ранее занятые позиции дивизии в Свердликово. Совместными усилиями артиллерии, операторов БПЛА и штурмовых подразделений удалось уничтожить противника", — рассказал военный.
Кадры освобождения российскими военными Свердликово в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Много солдат ВСУ попали в плен при освобождении курского села Свердликово
19 февраля, 10:57
ВС России ликвидировали три боевые машины и порядка 10-15 украинских пехотинцев. Также при облете позиций противника обнаружили и уничтожили артиллерийское орудие в одной из лесополос.

Минобороны объявило о взятии Свердликово подразделениями группировки войск "Север" 17 февраля.

© ИнфографикаСело Свердликово в Курской области
Российские войска освободили Свердликово в Курской области
© Инфографика
Село Свердликово в Курской области. Архивное фото
В среду ведомство заявило, что российские войска при освобождении села взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск.
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 62 450 военнослужащих и 373 танка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СуджаРыльскВооруженные силы РФ
 
 
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