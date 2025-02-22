https://ria.ru/20250222/bpla-2001016789.html

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 22.02.2025

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T17:27:00+03:00

2025-02-22T17:27:00+03:00

2025-02-22T17:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать второго февраля текущего года около 16.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250222/pvo-2000949547.html

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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия