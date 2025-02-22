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Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 22.02.2025
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T17:27:00+03:00
2025-02-22T17:27:00+03:00
2025-02-22T17:27:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать второго февраля текущего года около 16.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Курской областью