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В Казани и Нижнекамске ввели ограничения на работу аэропортов - РИА Новости, 22.02.2025
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06:36 22.02.2025 (обновлено: 06:42 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/bezopasnost-2000948171.html
В Казани и Нижнекамске ввели ограничения на работу аэропортов
В Казани и Нижнекамске ввели ограничения на работу аэропортов - РИА Новости, 22.02.2025
В Казани и Нижнекамске ввели ограничения на работу аэропортов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Казани и Нижнекамске, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T06:36:00+03:00
2025-02-22T06:42:00+03:00
казань
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Казани и Нижнекамске, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня утром введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", - написал он.Кореняко добавил, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250222/pvo-2000947239.html
казань
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казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, международная организация гражданской авиации
Казань, Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Международная организация гражданской авиации
В Казани и Нижнекамске ввели ограничения на работу аэропортов

В Казани и Нижнекамске ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" на летном поле в международном аэропорту Казани
Самолет авиакомпании Аэрофлот на летном поле в международном аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот" на летном поле в международном аэропорту Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Казани и Нижнекамске, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня утром введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", - написал он.
Кореняко добавил, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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КазаньНижнекамскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)БезопасностьМеждународная организация гражданской авиации
 
 
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