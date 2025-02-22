https://ria.ru/20250222/bezopasnost-2000948171.html
В Казани и Нижнекамске ввели ограничения на работу аэропортов
В Казани и Нижнекамске ввели ограничения на работу аэропортов - РИА Новости, 22.02.2025
В Казани и Нижнекамске ввели ограничения на работу аэропортов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Казани и Нижнекамске, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T06:36:00+03:00
2025-02-22T06:36:00+03:00
2025-02-22T06:42:00+03:00
казань
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Казани и Нижнекамске, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня утром введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", - написал он.Кореняко добавил, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250222/pvo-2000947239.html
казань
нижнекамск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, международная организация гражданской авиации
Казань, Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Международная организация гражданской авиации
В Казани и Нижнекамске ввели ограничения на работу аэропортов
В Казани и Нижнекамске ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов