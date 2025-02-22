https://ria.ru/20250222/bezopasnost-2000942254.html

Лидер Восточного Тимора призвал НАТО не расширяться

Лидер Восточного Тимора призвал НАТО не расширяться - РИА Новости, 22.02.2025

Лидер Восточного Тимора призвал НАТО не расширяться

Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости призвал Запад не посягать на безопасность России, а также предостерег НАТО от расширения. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T03:18:00+03:00

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2025-02-22T03:22:00+03:00

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ДИЛИ, 22 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости призвал Запад не посягать на безопасность России, а также предостерег НАТО от расширения.Интервью, которое президент Восточного Тимора и лауреат Нобелевской премии Рамуш-Орта дал РИА Новости, стало первым в истории интервью лидера страны российскому СМИ.По словам президента, важно понимать причины конфликта на Украине и осознавать, что специальная военная операция началась не в одночасье."Давайте вернемся к концу холодной войны. Переговоры и соглашения о роспуске Варшавского договора, уход России из Восточной Германии и Восточной Европы. И что они сделали дальше? Не посягайте на сферу безопасности России! Не двигайте (границы – ред.) НАТО! Но НАТО продолжало расширяться, все больше и больше. Было вмешательство в дела Украины – так называемая бархатная революция. И потом притеснение граждан России, русского языка, они запрещали русский язык на Украине", - отметил президент.По его словам, действия Киева были похожи на "неспособность на Балканах проявить чуткость и уважение к сербскому меньшинству в Косово".

https://ria.ru/20250221/ukraina-2000686150.html

https://ria.ru/20250221/peskov-2000765469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

восточный тимор, россия, нато, в мире, жозе рамуш-орта, украина