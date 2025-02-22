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Лидер Восточного Тимора призвал НАТО не расширяться - РИА Новости, 22.02.2025
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03:18 22.02.2025 (обновлено: 03:22 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/bezopasnost-2000942254.html
Лидер Восточного Тимора призвал НАТО не расширяться
Лидер Восточного Тимора призвал НАТО не расширяться - РИА Новости, 22.02.2025
Лидер Восточного Тимора призвал НАТО не расширяться
Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости призвал Запад не посягать на безопасность России, а также предостерег НАТО от расширения. РИА Новости, 22.02.2025
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2025-02-22T03:22:00+03:00
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ДИЛИ, 22 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости призвал Запад не посягать на безопасность России, а также предостерег НАТО от расширения.Интервью, которое президент Восточного Тимора и лауреат Нобелевской премии Рамуш-Орта дал РИА Новости, стало первым в истории интервью лидера страны российскому СМИ.По словам президента, важно понимать причины конфликта на Украине и осознавать, что специальная военная операция началась не в одночасье."Давайте вернемся к концу холодной войны. Переговоры и соглашения о роспуске Варшавского договора, уход России из Восточной Германии и Восточной Европы. И что они сделали дальше? Не посягайте на сферу безопасности России! Не двигайте (границы – ред.) НАТО! Но НАТО продолжало расширяться, все больше и больше. Было вмешательство в дела Украины – так называемая бархатная революция. И потом притеснение граждан России, русского языка, они запрещали русский язык на Украине", - отметил президент.По его словам, действия Киева были похожи на "неспособность на Балканах проявить чуткость и уважение к сербскому меньшинству в Косово".
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000686150.html
https://ria.ru/20250221/peskov-2000765469.html
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восточный тимор, россия, нато, в мире, жозе рамуш-орта, украина
Восточный Тимор, Россия, НАТО, В мире, Жозе Рамуш-Орта, Украина
Лидер Восточного Тимора призвал НАТО не расширяться

Лидер Восточного Тимора Рамуш-Орта призвал не посягать на безопасность России

© AP Photo / Firdia LisnawatiПрезидент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта
Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Firdia Lisnawati
Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта. Архивное фото
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ДИЛИ, 22 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости призвал Запад не посягать на безопасность России, а также предостерег НАТО от расширения.
Интервью, которое президент Восточного Тимора и лауреат Нобелевской премии Рамуш-Орта дал РИА Новости, стало первым в истории интервью лидера страны российскому СМИ.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Украина должна быть нейтральной, считает лидер Восточного Тимора
Вчера, 04:20
По словам президента, важно понимать причины конфликта на Украине и осознавать, что специальная военная операция началась не в одночасье.
"Давайте вернемся к концу холодной войны. Переговоры и соглашения о роспуске Варшавского договора, уход России из Восточной Германии и Восточной Европы. И что они сделали дальше? Не посягайте на сферу безопасности России! Не двигайте (границы – ред.) НАТО! Но НАТО продолжало расширяться, все больше и больше. Было вмешательство в дела Украины – так называемая бархатная революция. И потом притеснение граждан России, русского языка, они запрещали русский язык на Украине", - отметил президент.
По его словам, действия Киева были похожи на "неспособность на Балканах проявить чуткость и уважение к сербскому меньшинству в Косово".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
В Кремле выразили обеспокоенность продвижением НАТО в сторону России
Вчера, 12:47
 
Восточный ТиморРоссияНАТОВ миреЖозе Рамуш-ОртаУкраина
 
 
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