https://ria.ru/20250222/bespilotnik-2001047000.html

Над Крымом сбили три украинских беспилотника

Над Крымом сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 22.02.2025

Над Крымом сбили три украинских беспилотника

Системы противовоздушной обороны менее чем за час сбили в небе над Крымом три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.02.2025

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны менее чем за час сбили в небе над Крымом три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."В период с 20:00 до 20:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", — говорится в релизе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

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россия, республика крым, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф