https://ria.ru/20250222/bespilotnik-2001047000.html
Над Крымом сбили три украинских беспилотника
Над Крымом сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 22.02.2025
Над Крымом сбили три украинских беспилотника
Системы противовоздушной обороны менее чем за час сбили в небе над Крымом три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T22:17:00+03:00
2025-02-22T22:17:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны менее чем за час сбили в небе над Крымом три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."В период с 20:00 до 20:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", — говорится в релизе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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россия, республика крым, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Крымом сбили три украинских беспилотника
Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Крымом