В Кремле рассказали о программах для талантливых детей из Абхазии
Песков: талантливые дети из Абхазии смогут участвовать в молодежных программах
© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация президента Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Администрация президента Абхазии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Распоряжение президента Владимира Путина позволит талантливым детям из Абхазии участвовать в российских программах по поддержке молодежи, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать такую возможность. По итогам проработки глава государства принял решение и подписал соответствующее распоряжение. Дети, школьники, представители молодежи Абхазии получат возможность присоединиться не только к "Большой перемене", но и к большому количеству других проектов по поддержке российской молодежи", — сказал он.
Абхазские школьники смогут участвовать во всероссийских олимпиадах
14 февраля, 20:21
Песков пояснил, что с просьбой включить в эти программы абхазских детей обратился кандидат в президенты республики, победитель первого тура выборов Бадра Гунба.
Речь идет о таких проектах, как "Движение первых", "Россия — страна возможностей", российское общество "Знание", форумы "Машук" и "Таврида". Школьникам и студентам из Абхазии предложат конкурсы по всем направлениям, включая спорт, образование, науку, культуру и путешествия.
По словам Пескова, таким образом абхазская молодежь получит возможность в полной мере воспользоваться российскими программами постоянной поддержки талантливых и активных ребят.
Россия поможет Абхазии в сохранении абхазского языка
13 февраля, 14:20