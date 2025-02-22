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В Кремле рассказали о программах для талантливых детей из Абхазии - РИА Новости, 22.02.2025
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14:19 22.02.2025 (обновлено: 15:31 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/abkhaziya-2000992815.html
В Кремле рассказали о программах для талантливых детей из Абхазии
В Кремле рассказали о программах для талантливых детей из Абхазии - РИА Новости, 22.02.2025
В Кремле рассказали о программах для талантливых детей из Абхазии
Распоряжение президента Владимира Путина позволит талантливым детям из Абхазии участвовать в российских программах по поддержке молодежи, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T14:19:00+03:00
2025-02-22T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Распоряжение президента Владимира Путина позволит талантливым детям из Абхазии участвовать в российских программах по поддержке молодежи, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать такую возможность. По итогам проработки глава государства принял решение и подписал соответствующее распоряжение. Дети, школьники, представители молодежи Абхазии получат возможность присоединиться не только к "Большой перемене", но и к большому количеству других проектов по поддержке российской молодежи", — сказал он. Песков пояснил, что с просьбой включить в эти программы абхазских детей обратился кандидат в президенты республики, победитель первого тура выборов Бадра Гунба. Речь идет о таких проектах, как "Движение первых", "Россия — страна возможностей", российское общество "Знание", форумы "Машук" и "Таврида". Школьникам и студентам из Абхазии предложат конкурсы по всем направлениям, включая спорт, образование, науку, культуру и путешествия. По словам Пескова, таким образом абхазская молодежь получит возможность в полной мере воспользоваться российскими программами постоянной поддержки талантливых и активных ребят.
https://ria.ru/20250214/abkhaziya-1999490599.html
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абхазия, россия, дмитрий песков, в мире, общество, образование, образование - общество
Абхазия, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Общество, Образование, Образование - Общество
В Кремле рассказали о программах для талантливых детей из Абхазии

Песков: талантливые дети из Абхазии смогут участвовать в молодежных программах

© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация президента Абхазии
Администрация президента Абхазии - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Администрация президента Абхазии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Распоряжение президента Владимира Путина позволит талантливым детям из Абхазии участвовать в российских программах по поддержке молодежи, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать такую возможность. По итогам проработки глава государства принял решение и подписал соответствующее распоряжение. Дети, школьники, представители молодежи Абхазии получат возможность присоединиться не только к "Большой перемене", но и к большому количеству других проектов по поддержке российской молодежи", — сказал он.
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Песков пояснил, что с просьбой включить в эти программы абхазских детей обратился кандидат в президенты республики, победитель первого тура выборов Бадра Гунба.
Речь идет о таких проектах, как "Движение первых", "Россия — страна возможностей", российское общество "Знание", форумы "Машук" и "Таврида". Школьникам и студентам из Абхазии предложат конкурсы по всем направлениям, включая спорт, образование, науку, культуру и путешествия.
По словам Пескова, таким образом абхазская молодежь получит возможность в полной мере воспользоваться российскими программами постоянной поддержки талантливых и активных ребят.
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