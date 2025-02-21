СМИ раскрыли истинное отношение США к Зеленскому
Колумнист Ekonomim Арзова: США не будут воспринимать Зеленского как собеседника
© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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АНКАРА, 21 фев - РИА Новости. США не станут воспринимать Владимира Зеленского как "своего собеседника", а соглашение по урегулированию конфликта на Украине приведет к территориальным успехам России, пишет колумнист турецкой газеты Ekonomim Бурак Арзова.
В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив главу киевского режима в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
"Трамп опубликовал в социальных сетях пост, в котором назвал Зеленского диктатором. Он пошел дальше и обвинил Зеленского в начале и затягивании войны. Вероятно, в будущем США не станут воспринимать Зеленского как собеседника. И опять же, есть понимание, что Трамп будет работать с Саудовской Аравией по таким вопросам. Хочет того Украина или нет, но мир будет, и это, вероятно, приведет к территориальным успехам России", - пишет издание.
По мнению колумниста, из-за "провокации Европы" Украина по истечении трех лет специальной военной операции не только потеряла территории, но и подверглась серьезным разрушениям, а также не смогла получить членство в НАТО и Евросоюзе.
Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.