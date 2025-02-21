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СМИ раскрыли истинное отношение США к Зеленскому - РИА Новости, 21.02.2025
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13:08 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000774986.html
СМИ раскрыли истинное отношение США к Зеленскому
СМИ раскрыли истинное отношение США к Зеленскому - РИА Новости, 21.02.2025
СМИ раскрыли истинное отношение США к Зеленскому
США не станут воспринимать Владимира Зеленского как "своего собеседника", а соглашение по урегулированию конфликта на Украине приведет к территориальным успехам РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:08:00+03:00
2025-02-21T13:08:00+03:00
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АНКАРА, 21 фев - РИА Новости. США не станут воспринимать Владимира Зеленского как "своего собеседника", а соглашение по урегулированию конфликта на Украине приведет к территориальным успехам России, пишет колумнист турецкой газеты Ekonomim Бурак Арзова. В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив главу киевского режима в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. "Трамп опубликовал в социальных сетях пост, в котором назвал Зеленского диктатором. Он пошел дальше и обвинил Зеленского в начале и затягивании войны. Вероятно, в будущем США не станут воспринимать Зеленского как собеседника. И опять же, есть понимание, что Трамп будет работать с Саудовской Аравией по таким вопросам. Хочет того Украина или нет, но мир будет, и это, вероятно, приведет к территориальным успехам России", - пишет издание. По мнению колумниста, из-за "провокации Европы" Украина по истечении трех лет специальной военной операции не только потеряла территории, но и подверглась серьезным разрушениям, а также не смогла получить членство в НАТО и Евросоюзе. Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000603050.html
https://ria.ru/20250220/zelenskiy--2000448222.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио, нато, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марко Рубио, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
СМИ раскрыли истинное отношение США к Зеленскому

Колумнист Ekonomim Арзова: США не будут воспринимать Зеленского как собеседника

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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АНКАРА, 21 фев - РИА Новости. США не станут воспринимать Владимира Зеленского как "своего собеседника", а соглашение по урегулированию конфликта на Украине приведет к территориальным успехам России, пишет колумнист турецкой газеты Ekonomim Бурак Арзова.
В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив главу киевского режима в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В США дали Зеленскому совет после заявления Трампа
Вчера, 17:02
"Трамп опубликовал в социальных сетях пост, в котором назвал Зеленского диктатором. Он пошел дальше и обвинил Зеленского в начале и затягивании войны. Вероятно, в будущем США не станут воспринимать Зеленского как собеседника. И опять же, есть понимание, что Трамп будет работать с Саудовской Аравией по таким вопросам. Хочет того Украина или нет, но мир будет, и это, вероятно, приведет к территориальным успехам России", - пишет издание.
По мнению колумниста, из-за "провокации Европы" Украина по истечении трех лет специальной военной операции не только потеряла территории, но и подверглась серьезным разрушениям, а также не смогла получить членство в НАТО и Евросоюзе.
Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В США нашли основание для резкой критики Зеленского
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В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампМарко РубиоНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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