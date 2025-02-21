https://ria.ru/20250221/zamgubernatora-2000841774.html

Суд отправил под домашний арест главу минсельхоза Ростовской области

Суд отправил под домашний арест главу минсельхоза Ростовской области - РИА Новости, 21.02.2025

Суд отправил под домашний арест главу минсельхоза Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде домашнего ареста замгубернатора Ростовской области - министру сельского хозяйства и... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:11:00+03:00

2025-02-21T16:11:00+03:00

2025-02-21T16:11:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде домашнего ареста замгубернатора Ростовской области - министру сельского хозяйства и продовольствия Константину Рачаловскому, подозреваемому в превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Избрать Рачаловскому... меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", - сказал судья. Рачаловского задержали в понедельник. По данным областного УФСБ России, он причастен к незаконному выделению средств господдержки сельхозпредприятиям. Обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий, он дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. В последствии получатели субсидий были объявлены банкротами, 155,2 миллиона рублей похищены, сообщало ведомство. Дома и на работе у Рачаловского прошли обыски. Уголовное дело возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий". В суде он сообщил журналистам, что свою вину на данный момент не признает.

https://ria.ru/20250217/omsk-1999850415.html

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия