Жестянников: рассмотрим идею ужесточения миграционного законодательства
Спикер Жестянников: рассмотрим идею ужесточения миграционного законодательства
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вологодские депутаты планируют рассмотреть возможность ужесточения миграционного законодательства, сообщил спикер Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов также сообщал о планах усиления проверок в отношении трудовых мигрантов в городе Череповце, где расположен Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК, ключевой актив компании "Северсталь").
"Подключаюсь к этой работе. Рассмотрим возможности ужесточения миграционного законодательства, будем активно контролировать ситуацию в Череповце", - написал Жестянников в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что сейчас ни одна из организаций, которая оказывает рекрутинговые услуги для "Северстали" и других крупных компаний области, не заявила ни одной вакансии на государственных сайтах, не обращалась в Центры занятости.
"Прослеживается понятная история: задача таких компаний – привозить мигрантов, которые якобы дешевле для бизнеса. При этом иностранные работники получают вполне достойную зарплату – не менее 70-80 тысяч рублей. Ситуацию надо менять в корне. Предприятия должны понимать свою социальную ответственность и привлекать к работе в первую очередь вологжан, а не мигрантов. Будем проактивно работать в этом направлении", - подчеркнул Жестянников.
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19 февраля, 19:34