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Жестянников: рассмотрим идею ужесточения миграционного законодательства - РИА Новости, 21.02.2025
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16:58 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/zakonodatelstvo-2000857684.html
Жестянников: рассмотрим идею ужесточения миграционного законодательства
Жестянников: рассмотрим идею ужесточения миграционного законодательства - РИА Новости, 21.02.2025
Жестянников: рассмотрим идею ужесточения миграционного законодательства
Вологодские депутаты планируют рассмотреть возможность ужесточения миграционного законодательства, сообщил спикер Законодательного Собрания региона Сергей... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:58:00+03:00
2025-02-21T16:58:00+03:00
вологодская область
череповец
сергей жестянников
георгий филимонов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вологодские депутаты планируют рассмотреть возможность ужесточения миграционного законодательства, сообщил спикер Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов также сообщал о планах усиления проверок в отношении трудовых мигрантов в городе Череповце, где расположен Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК, ключевой актив компании "Северсталь"). "Подключаюсь к этой работе. Рассмотрим возможности ужесточения миграционного законодательства, будем активно контролировать ситуацию в Череповце", - написал Жестянников в своем телеграм-канале. Он уточнил, что сейчас ни одна из организаций, которая оказывает рекрутинговые услуги для "Северстали" и других крупных компаний области, не заявила ни одной вакансии на государственных сайтах, не обращалась в Центры занятости. "Прослеживается понятная история: задача таких компаний – привозить мигрантов, которые якобы дешевле для бизнеса. При этом иностранные работники получают вполне достойную зарплату – не менее 70-80 тысяч рублей. Ситуацию надо менять в корне. Предприятия должны понимать свою социальную ответственность и привлекать к работе в первую очередь вологжан, а не мигрантов. Будем проактивно работать в этом направлении", - подчеркнул Жестянников.
https://ria.ru/20250220/filimonov-2000650263.html
https://ria.ru/20250219/proekt-2000391495.html
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вологодская область, череповец, сергей жестянников, георгий филимонов
Вологодская область, Череповец, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов
Жестянников: рассмотрим идею ужесточения миграционного законодательства

Спикер Жестянников: рассмотрим идею ужесточения миграционного законодательства

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вологодские депутаты планируют рассмотреть возможность ужесточения миграционного законодательства, сообщил спикер Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов также сообщал о планах усиления проверок в отношении трудовых мигрантов в городе Череповце, где расположен Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК, ключевой актив компании "Северсталь").
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"Подключаюсь к этой работе. Рассмотрим возможности ужесточения миграционного законодательства, будем активно контролировать ситуацию в Череповце", - написал Жестянников в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что сейчас ни одна из организаций, которая оказывает рекрутинговые услуги для "Северстали" и других крупных компаний области, не заявила ни одной вакансии на государственных сайтах, не обращалась в Центры занятости.
"Прослеживается понятная история: задача таких компаний – привозить мигрантов, которые якобы дешевле для бизнеса. При этом иностранные работники получают вполне достойную зарплату – не менее 70-80 тысяч рублей. Ситуацию надо менять в корне. Предприятия должны понимать свою социальную ответственность и привлекать к работе в первую очередь вологжан, а не мигрантов. Будем проактивно работать в этом направлении", - подчеркнул Жестянников.
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