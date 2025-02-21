https://ria.ru/20250221/zakonodatelstvo-2000857684.html

Жестянников: рассмотрим идею ужесточения миграционного законодательства

Жестянников: рассмотрим идею ужесточения миграционного законодательства - РИА Новости, 21.02.2025

Жестянников: рассмотрим идею ужесточения миграционного законодательства

Вологодские депутаты планируют рассмотреть возможность ужесточения миграционного законодательства, сообщил спикер Законодательного Собрания региона Сергей... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:58:00+03:00

2025-02-21T16:58:00+03:00

2025-02-21T16:58:00+03:00

вологодская область

череповец

сергей жестянников

георгий филимонов

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вологодские депутаты планируют рассмотреть возможность ужесточения миграционного законодательства, сообщил спикер Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов также сообщал о планах усиления проверок в отношении трудовых мигрантов в городе Череповце, где расположен Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК, ключевой актив компании "Северсталь"). "Подключаюсь к этой работе. Рассмотрим возможности ужесточения миграционного законодательства, будем активно контролировать ситуацию в Череповце", - написал Жестянников в своем телеграм-канале. Он уточнил, что сейчас ни одна из организаций, которая оказывает рекрутинговые услуги для "Северстали" и других крупных компаний области, не заявила ни одной вакансии на государственных сайтах, не обращалась в Центры занятости. "Прослеживается понятная история: задача таких компаний – привозить мигрантов, которые якобы дешевле для бизнеса. При этом иностранные работники получают вполне достойную зарплату – не менее 70-80 тысяч рублей. Ситуацию надо менять в корне. Предприятия должны понимать свою социальную ответственность и привлекать к работе в первую очередь вологжан, а не мигрантов. Будем проактивно работать в этом направлении", - подчеркнул Жестянников.

https://ria.ru/20250220/filimonov-2000650263.html

https://ria.ru/20250219/proekt-2000391495.html

вологодская область

череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологодская область, череповец, сергей жестянников, георгий филимонов