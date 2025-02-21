Захарова показала неожиданного гостя, ожидающего Лаврова на G20
Захарова показала павлина, ждущего пресс-конференцию Лаврова на G20 в ЮАР
Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова показала в Telegram-канале павлина, "ожидающего" пресс-конференцию главы МИД Сергея Лаврова.
"Помните же, у павлинов к российской делегации всегда особое отношение. Вот и в ЮАР этот павлин ходит и как бы спрашивает: "А Сергей Викторович выйдет?" — написала она.
"Помните же, у павлинов к российской делегации всегда особое отношение. Вот и в ЮАР этот павлин ходит и как бы спрашивает: "А Сергей Викторович выйдет?" — написала она.
Захарова в шутливой форме ответила на это словами, что Лавров выйдет, как только проведет двусторонние встречи и завершит свою программу на саммите G20.
В Йоханнесбурге проходит встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати". Российскую делегацию на мероприятии, которое проходит 20-21 февраля, возглавляет Лавров.
Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
В Йоханнесбурге проходит встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати". Российскую делегацию на мероприятии, которое проходит 20-21 февраля, возглавляет Лавров.
Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".