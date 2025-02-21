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Захарова показала неожиданного гостя, ожидающего Лаврова на G20 - РИА Новости, 21.02.2025
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14:04 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/zakharova-2000799451.html
Захарова показала неожиданного гостя, ожидающего Лаврова на G20
Захарова показала неожиданного гостя, ожидающего Лаврова на G20 - РИА Новости, 21.02.2025
Захарова показала неожиданного гостя, ожидающего Лаврова на G20
Помните же, у павлинов к российской делегации всегда особое отношение. Вот и в ЮАР этот павлин ходит и как бы спрашивает: "А Сергей Викторович выйдет?" —... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:04:00+03:00
2025-02-21T14:04:00+03:00
в мире
юар
йоханнесбург
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова показала в Telegram-канале павлина, "ожидающего" пресс-конференцию главы МИД Сергея Лаврова. "Помните же, у павлинов к российской делегации всегда особое отношение. Вот и в ЮАР этот павлин ходит и как бы спрашивает: "А Сергей Викторович выйдет?" — написала она.Захарова в шутливой форме ответила на это словами, что Лавров выйдет, как только проведет двусторонние встречи и завершит свою программу на саммите G20. В Йоханнесбурге проходит встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати". Российскую делегацию на мероприятии, которое проходит 20-21 февраля, возглавляет Лавров. Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000790699.html
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в мире, юар, йоханнесбург, сергей лавров, мария захарова
В мире, ЮАР, Йоханнесбург, Сергей Лавров, Мария Захарова
Захарова показала неожиданного гостя, ожидающего Лаврова на G20

Захарова показала павлина, ждущего пресс-конференцию Лаврова на G20 в ЮАР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова показала в Telegram-канале павлина, "ожидающего" пресс-конференцию главы МИД Сергея Лаврова.

"Помните же, у павлинов к российской делегации всегда особое отношение. Вот и в ЮАР этот павлин ходит и как бы спрашивает: "А Сергей Викторович выйдет?" — написала она.
© Фото : Мария Захарова/TelegramФото павлина, опубликованное в телеграм-канале Марии Захаровой
Фото павлина, опубликованное в телеграм-канале Марии Захаровой - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Фото павлина, опубликованное в телеграм-канале Марии Захаровой
Захарова в шутливой форме ответила на это словами, что Лавров выйдет, как только проведет двусторонние встречи и завершит свою программу на саммите G20.

В Йоханнесбурге проходит встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати". Российскую делегацию на мероприятии, которое проходит 20-21 февраля, возглавляет Лавров.

Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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В миреЮАРЙоханнесбургСергей ЛавровМария Захарова
 
 
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